Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän mukaan koronarokottaminen etenee alueella tasaisen varmasti. Kuva: Vesa Joensuu

Jo yli puolet koronarokotusohjelmaan kuuluvista on saanut Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella ensimmäisen rokotteen. Tiistaihin 8. kesäkuuta mennessä ensimmäisen koronarokotteen on saanut 52,9 prosenttia 16 vuotta täyttäneistä kansalaisista.

Hyvinvointikuntayhtymän tiedotteen mukaan pisimmällä rokotusohjelma on Siikajoella, missä 56 prosenttia 16 vuotta täyttäneistä on saanut ensimmäisen rokotteen. Pyhäjokisista 16 vuotta täyttäneistä ensimmäisen rokotteen on saanut 54,9 prosenttia ja raahelaisista 51,9 prosenttia.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella koronarokotteen ensimmäisen annoksen oli tiistain tilanteen mukaan saanut 13 739 kansalaista. Näistä Raaheen on kirjattu 10 198 annosta, Siikajoelle 2 179 ja Pyhäjoelle 1 362 annosta.

Tällä hetkellä kuntayhtymän alueella rokotetaan 30 vuotta täyttäviä ja sitä vanhempia kansalaisia.

– 16 vuotta täyttäviin päästään näillä näkymin kuluvan kesän aikana, sillä rokotteiden saatavuus on ollut viime viikkoina hyvällä tasolla, hyvinvointikuntayhtymä tiedottaa.