Itävaltalainen Mario Rom's Interzone esiintyy Raahen Rantajatseilla Raahen Teatterin kesälavalla, Ruiskuhuoneella ja kolmannen kerran jamien isäntänä. Yhtyeessä soittavat Lukas Kranzlbinder (vas., basso), Mario Rom (trumpetti) ja Herbert Pirker (rummut). Kuva: Severin Koller

Raahen Rantajatsit järjestetään vuoden tauon jälkeen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna 29.–31.7. Festivaalin ulkomaisia esiintyjiä ovat itävaltalainen Mario Rom’s Interzone sekä ruotsalaislähtöisen Otis Sandsjön johtama monikansallinen Y-Otis.

Mario Rom’s Interzone on trumpetisti Mario Romin, basisti Lukas Kranzlbinderin ja rumpali Herbert Pirkerin muodostama trio, joka juhlii kymmenvuotista uraansa. Yhtyeelle luovat kovan livebändin mainetta improvisaatio, spontaanisuus ja kommunikaatio. Mario Romin Interzone soittaa myös päätösjamien isäntänä.

Berliinissä toimivan ruotsalaisen saksofonistin Otis Sandsjön Y-Otis-yhtyeessä soittavat ruotsalainen basisti, tuottaja Frans Petter Eldh, englantilainen kosketinsoittaja Dan Nicholls ja saksalainen rumpali Tilo Weber.

Kotimaisia esiintyjiä ovat esimerkiksi Juhani Aaltonen ja Raoul Björkenheim, Timo Lassy ja Teppo Mäkynen, Elifantree ja Joose Keskitalo.

Festivaalin tapahtumapaikat sijaitsevat ulkona Vanhan Raahen sisäpihoilla Langin Kauppahuoneella ja Raahen Teatterilla sekä meren äärellä Ruiskuhuoneella ja Isokraaselin saaressa.

Festivaalin kotimaisen ohjelman yhtenä teemana ovat elektroakustiset kokoonpanot, jotka häivyttävät jazzin ja muun nykymusiikin rajoja. Lisäksi kuullaan vahvaa ihmisääntä.

Y-Otiksen sekä Lassyn ja Mäkysen ohella elektroakustisia soundeja tarjoaa Ruiskuhuoneella esiintyvä kokoonpano Elifantree: Anni Elifin (laulu, syntetisaattorit), Pauli Lyytisen (saksofoni, EWI, efektit, rumpukone), Olavi Louhivuoren (rummut, lyömäsoittimet) ja Joonas Saikkonen (ääni).

Elifantreen lisäksi ihmisääntä kuullaan Raahen Teatterilla Virva Immosen, Toomas Keski-Säntin, Oskari Siirtolan ja Okko Saastamoisen Vibassa sekä neljän laulajan ja basson muodostamassa Signessä, jossa Selma Savolaisen lisäksi esiintyvät Kaisa Mäensivu, Josefiina Vannesluoma ja Riikka Keränen.

Isokraaselin saaren seikkailukonsertissa duona esiintyvät laulaja Selma Savolainen ja basisti Eero Tikkanen.

The Mystic Revelation of Teppo Repo esiintyy Ruiskuhuoneella Raahessa ja Pyhäjoen kirjastossa, missä konserttiin on vapaa pääsy.

Esiintyjien joukossa on myös tanssija Susanna Kinnunen, jonka performanssi on osa Mario Rom’s Interzonen kolmatta esiintymistä Raahen Teatterilla. Kinnunen nähdään myös Elifantreen konsertissa Ruiskuhuoneella ja kaikenikäisten konsertissa Raahen Teatterin kesälavalla.

Raahen Rantajatsit järjestetään nyt 32. kerran. Ohjelmiston on suunnitellut Charles Gil.

Tapahtumassa huomioidaan koronaturvallisuus, viranomaisohjeistukset ja yleisörajoitukset.