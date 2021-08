Arkeologi Annukka Debenjak-Ijäs valokuvaa ja 3D-mallintaa Raahen museon antiikin ajan kokoelmaan kuuluvaa esineistöä. Kuva: Vappu Kallio

Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa Making Home Abroad – Kotona kulttuurissa -hankkeessa työskentelevä arkeologi, FM Annukka Debenjak-Ijäs on Raahessa digitoimassa Raahen museon omistamaa antiikin ajan esineistön kokoelmaa.

Raahen museon kokoelma on pieni, mutta jokainen sen 13 esineestä on mittaamattoman arvokas. Esineistö, joka on ajalta ennen ajanlaskun alkua, on saapunut Raaheen 1800-luvulla merimiesten matkamuistoina ja päätynyt Raahen museon kokoelmiin lahjoituksina. Näin vanhaa esineistöä ei tapaa hevin muiden kaupunkien museoissa, eikä vastaavia esineitä saa enää kuljettaa niiden lähtömaista ulkomaille ilman asianmukaista lupaa.