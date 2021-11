– Kun katson johtoryhmän jäseniä ja näen heidän hätänsä tässä asiassa, esimiehenä on pakko pitää huolta heistä. Kukaan muu ei sitä tee, Raahen kaupunginjohtaja Ari Nurkkala sanoo.

Tänään selviää lähdetäänkö Raahen kaupunginjohtaja Ari Nurkkalan avaamaa keskustelua häirinnästä käsittelemään positiivisen vai negatiivisen kautta.

Nurkkala esittelee ratkaisuehdotuksensa puheenjohtajistolle ja johtoryhmälle.

Nurkkala kertoo eilen julkaisemassaan avoimessa kirjeessä häiriökäyttäytymisen kasvaneen määrällisesti ja laadullisesti moninkertaiseksi Raahen kaupungin luottamushenkilöorganisaatiossa. Häiriökäyttäytymisellä Nurkkala tarkoittaa ilkeitä ja vihjailevia viestejä, väheksyviä ja pilkkaavia puheita, työnteon jatkuvaa perusteetonta arvostelua ja vaikeuttamista, sekä maineen ja aseman kyseenalaistamista.

Kaupunginjohtajalla on ollut kahnausta etenkin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tarja Ollankedon (vas.) kanssa.

Tilanne kärjistyi viime viikolla Pattijoen Urheilijoiden avustussopimusta koskevaan Raahen Seudun uutiseen, jossa Nurkkala katsoo Ollankedon kertoneen muunneltua totuutta. Jutussa Ollanketo arvioi Nurkkalan ylittäneen toimivaltuutensa sopimusta tehdessään.

– Kyseisessä haastattelussa kaupunginhallituksen puheenjohtaja jatkaa jo vuosia noudattamaansa toimintamallia muunnellun sekä valikoitujen osatotuuksien esittämisestä ja siten täyttää epäasiallisen kohtelun ja häirinnän tunnusmerkistön kohtien työnteon jatkuva perusteeton arvostelu ja vaikeuttaminen sekä maineen ja aseman kyseenalaistaminen mukaiset kriteerit, kirjoittaa Nurkkala.

Erityisen vakavana Nurkkala näkee julkisuudessa tapahtuvan häirinnän.

– Sosiaalisessa mediassa yksittäisen kaupunginhallituksen jäsenen toimesta tehty kirjoittelu on jo aiheuttanut työsuojeluprosessin käynnistymisen, Nurkkala sanoo kirjeessään.

Kirjeessä todetaan häirinnän saavuttaneen nyt niin kriittisen tason, että se vaikuttaa Raahen kaupungin viranhaltijoiden ja toimihenkilöiden työssä jaksamiseen heikentävästi. Tässä tilanteessa kaupunginjohtaja katsoo joutuvansa puolustamaan henkilökuntaa.

Nurkkala toteaa kirjeessä Raahen kaupungin luottamushenkilöorganisaatiolla olevan kulttuuri epäasiallisen keskustelun käymisestä julkisuudessa, julkisissa valtuuston kokouksissa sekä viime aikoina sosiaalisessa mediassa.

Kirjeessään Nurkkala toteaa, että ilmiö ei ole uusi ja häirintään on yritetty puuttua monin tavoin vuosien ajan siinä onnistumatta.

Ulostulo ei ollut kaupunginjohtajalle helppo, mutta hän koki sen välttämättömäksi.

– Olen monta vuotta käynyt taistelua itseni suhteen tämän asian kanssa ja tämä valtuustokausi on osoittanut, että emme mene parempaan suuntaan, emme ollenkaan. Vaikka tämä maksaisi kunnallisen urani päättymisen, tämä oli silti tehtävä, koska se on moraalisesti oikein, Nurkkala sanoo.

Viime aikoina epäasiallinen kohtelu on laajentunut asiantuntijatehtävissä toimiviin henkilöihin, toteaa Nurkkala kirjeessään.

– Sosiaalisessa mediassa käsitellään hyvin henkilökohtaisuuksiin meneviä asioita. Tilanne on todella vakava.

Tilanne ei ole Nurkkalan mukaan Raahessa uusi. Kirjeessään hän toteaa Raahen saaneen kuluneina vuosina kielteistä julkisuutta jo eläköityneen edellisen kaupunginjohtajan toimesta. Hän on kertonut julkisuudessa tulleensa epäasiallisesti kohdelluksi palvellessaan Raahen kaupunkia.

– Tämä pelon kulttuuri ei voi olla vaikuttamatta koko Raahen kaupunkiorganisaation työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Tällaista häiriökäyttäytymisen systemaattista kulttuuria ei voida suvaita. Tämä huoli kaupungin henkilöstön jaksamisesta on tuotu allekirjoittaneen toimesta ilmi puheenjohtajistolle useampaan otteeseen syksyn 2021 aikana, Nurkkala toteaa.

Vuonna 2019 Raahen kaupungin silloinen johtoryhmä kutsui hallituksen kokouspiirin sekä puheenjohtajiston keskustelemaan tilanteesta ja pohtimaan asian edesauttamista tervehdyttävällä tavalla. Keskustelujen perusteella laadittiin ohjeisto siitä, miten toisia kohtaan käyttäydytään.

– Tällä toimenpiteellä ei ollut käytännön vaikutusta. Mikään ei ole auttanut. Operatiivisella puolella on oireet ehkäisty ja asiat ratkaistu kolmen–neljän vuoden aikana. Nyt on poliittisen puolen vuoro.

Nurkkala näkee pitkään jatkuneen häirintäkulttuurin lähtevän arvoista.

– Toisten kunnioittaminen on tässä kaupungissa jäänyt taka-alalle. Jos tämä käyttäytyminen jatkuu, tästä tulee "maan tapa". Nyt on viimeinen hetki pysäyttää tämä.

Nurkkala toteaa epäasiallisen kohtelun vaikeuttaneen erittäin paljon hänen työtään kaupunginjohtajana, mutta myös kaupungin johtoryhmän ja toimihenkilöiden työtä.

– Meillä menee hetkittäin merkittävä osa, enimmillään kolmannes ajasta siihen, että terapoimme kaupungin henkilöstöä, motivoidaan ja koitetaan pitää heidät työkykyisinä. Tämä tapahtuu kaikilla toimialueilla.

Kaupungin työntekijät ja virkamiehet saavat häirinnän kohteeksi jouduttuaan Nurkkalan mukaan tukea vain toisiltaan.

– Laitan nyt itseni silmukkaan omalla henkilökohtaisella arvomaailmallani ja poikkeuksellisesti julkisuuden kautta, koska kaupunginhallituksessa on valitettavasti tätä toimintamallia.

Puolet Raahen kaupungin johtoryhmästä on jo ilmoittanut lähtevänsä muualle tai on jo lähtenyt. Tilanne on Nurkkalan mielestä selvästi kriisissä.

– Totta kai tämä kulttuuri vaikuttaa minunkin työntekooni. Se, että joudun ryhtymään näin epätoivoiseen tekoon, vaikeuttaa käytännössä jatkoa kaikissa Suomen kunnissa.