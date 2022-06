Raahen Kiilun moottoriradalle on rakenteilla tractor pulling -rata. Kiilun moottoriradalle valmistuu pulling-rata. Radalla tulee olemaan kaksi kaistaa ja mittaa 150 metriä. Kuva: Vesa Joensuu

Raahen Kiilun moottoriradalle on rakenteilla tractor pulling -rata. Rakentamisen takana on raahelainen Old Machines ry ja hanketta ovat tukeneet Nouseva Rannikkoseutu ry, Euroopan Unionin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Leader-toiminta sekä Raahen kaupunki.

Vaikka lajin suosio on noussut viime vuosina, voi tractor pulling eli traktoriveto olla monille täysin tuntematon laji. Mistä lajissa sitten on kyse?