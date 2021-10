Kollegiaalisuus, vaikka ylen tärkeää onkin, ei sentään yllä niin pitkälle, että Hannu Hirvelä ryhtyisi auttamaan Kati Valkamaa sellonsoitossa. Kuva: Jarmo Kontiainen

Jos dramatisoisi, voisi kertoa, miten Oulun musiikkikeskuksella Karjasillalla on nähty koloistaan päivänvaloon kömpiviä, yhteen hakeutuvia kollegoja.

– Tässä on vaaransa, kun kukin meistä on omassa luokassaan ja opettaa ja soittaa omiaan. Yhdessä soittaminen on suurenmoinen tapa syventää kollegiaalisuutta, sellonsoiton lehtori Kati Valkama toteaa.