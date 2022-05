Qstockin 5.5. mennessä julkaisemat esiintyjät:

Perjantai 29.7.

Haloo Helsinki!, Lukas Graham (DK), SANNI, Blind Channel, Electric Callboy (DE), Beast In Black, Lucifer (SE / DE), Anssi Kela, Thundermother (SE), Arppa, Gettomasa, Mokoma, Mouhous, Paleface & Räjähtävä Nyrkki, Pyhimys, Radiopuhelimet, Vesta, VIIVI, Darude, Stoned Statues, pehmoaino, Steve´n´Seagulls, Etta, Sky Fighters, Fatal Effect ja Kas Kan.

Lauantai 30.7.

Limp Bizkit (US), Antti Tuisku, Lauri Tähkä, JVG, Vesala, BEHM, Stratovarius, Gasellit, ibe, Maustetytöt x Agents, Nelli Matula, Olavi Uusivirta, Pihlaja, Ruusut, Ursus Factory, Xysma, Evelina, Huora, Lauri Haav, Omnium Gatherum, Ville Laihiala & Saattajat, Sexmane, Sarah Klang (SE), Hegemonia, Survive the Silence, The Southgates, Good Luck Million ja Moskah.