Maanantain työt aloitettiin Qstockin esiintymislavojen rakentamisella. Ensimmäisenä pystyyn nousee Kaleva-lava. Kuva: Tiina Wallin

Miten Qstockin järjestelyt etenevät, Qstockin aluekoordinaattori Johanna Snellman?

– Järjestelyt on aloitettu viime perjantaina. Alueelle on tuotu kontteja sekä telttoja, ja sirkusteltta on saatu pystytettyä. Tänään maanantaina alkaa myös ensimmäisen lavan rakentaminen, joka on tarkoitus saada pystytettyä kokonaan tänään. Raatintie ja kevyenliikenteenväylät on myös suljettu ylimääräiseltä liikenteeltä.

