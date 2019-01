Qstockiin kesällä ennätysbuukkaus – Hollywood-tähti Jared Leton johtama Thirty Seconds to Mars on festivaalin historian kallein esiintyjä

Festivaalipromoottori Mikko Forstén kuvailee bändin saamista työvoitoksi. Planeetat osuivat kohdalleen. – Vääntö alkoi aikaisin syksyllä. Artistin perässä oli muitakin isoja festivaaleja.

Qstock-festivaalin lauantain pääesiintyjäksi saapuu heinäkuussa yhdysvaltalainen rockyhtye Thirty Seconds to Mars. Kyseessä on varsin kookas buukkaus oululaiselle festivaalille.

Festivaalipromoottori Mikko Forsténin mukaan kyseessä on Qstockin historian kallein sopimus. Hän kuvailee bändin saamista työvoitoksi. Planeetat osuivat kohdalleen.

– Vääntö alkoi aikaisin syksyllä. Artistin perässä oli muitakin isoja festivaaleja. Hienoa, että bändi päätti tulla meille, Forstén sanoo.

Thirty Seconds to Mars on myynyt maailmanlaajuisesti 15 miljoonaa levyä.

Nykymittapuulla paremmin suosiosta kertovat kuitenkin striimausluvut. Alkuviikosta meillä hehkutettiin, että Suomen euroviisuedustajaksi valitun DarudenSandstorm-jättihittiä on kuunneltu Spotifyssa yli sata miljoonaa kertaa. No, Thirty Seconds to Marsin The Kill (Bury Me) -kappaleen lukema näyttää yli 160:tä miljoonaa.

Kappale oli mukana vuonna 2005 A Beautiful Lie -levyllä, joka teki Thirty Seconds to Marsista ison nimen maailmanlaajuisesti. Tuolloin elettiin viimeisiä vuosia, joina isoilla kitaroilla ryyditetty rock nautti valtavirran nuorisosuosiota.

Thirty Seconds to Mars oli niin kutsuttu emo-bändi. Ajan suosituinta rock-genreä edustaneiden yhtyeiden musiikki oli melodista ja tunteella esitettyä. Sanoituksissa vuosi sydänveri. Nuoriso löysi tarttumapintaa ja osti.

Ja kukapa olisi sopinut tunteen välikappaleeksi ja bändin keulakuvaksi paremmin kuin Hollywoodin tähtinäyttelijä ja yksi maailman kauneimmista ihmisistä. Sellainen on Thirty Seconds to Marsin laulusolisti Jared Leto.

Jared Leto oli jo ennen vuotta 2005 ja Thirty Seconds to Marsin jättimenestystä tunnettu näyttelijä.

Hänet oli nähty muun muassa David Fincherin ohjaaman Fight Clubin sivuosassa ja ennen kaikkea Darren Aronofskyn väkevän draaman Unelmien sielumessun pääosassa.

Sittemmin hän on muun muassa voittanut sivuosa-Oscarin Dallas Buyers Clubista sekä näytellyt Jokeria Suicide Squadissa ja Niander Wallacea Blade Runner 2049:ssä.

Jotkut muistavat vielä Leton polkkatukan ja nappisilmät 1990-luvun puolivälin TV1:n nuortendraamasta Niin sanottu elämäni (My So-Called Life). Sarja lopetettiin 19 jakson jälkeen kehnojen katsojalukujen vuoksi. Ollakseen nuorille suunnattu, se oli poikkeuksellisen realistinen ja nauttii edelleen kulttisuosiota.

Leton ohella Niin sanottu elämäni oli läpimurto myös Claire Danesille, joka nykyään tunnetaan parhaiten Isänmaan puolesta (Homeland) -hittisarjan Carrie Mathisonina.

Leto on myös julkkis, jonka yksityiselämän käänteet ovat viihdeuutisia. Hän on ollut kihloissa Cameron Diazin kanssa ja seurustellut Scarlett Johansonin kanssa. People Magazine on valinnut Leton maailman kauneimpien ihmisten listalle ja eläinoikeusjärjestö PETA vuoden seksikkäimmäksi vegaaniksi.

Isoilla kitaroilla ryyditetty rock ei nauti enää valtavirran nuorisosuosiota, ja niinpä Thirty Seconds to Marskin on sysännyt särökitarat syrjemmälle nykysoundistaan.

Viime vuonna ilmestynyt America-levy oli vahvasti nojallaan elektronisen popmusiikin suuntaan, mutta Leton tulkitsemat melodiat ovat edelleen tutun isoja ja melodramaattisia. Levyllä vierailevat räppäri A$AP Rocky ja nouseva elektropoppari Halsey.

Thirty Seconds to Mars soittaa Qstockissa lauantai-illan viimeisenä esiintyjänä päälavalla. Perjantai-illan päättää yhdysvaltalainen punkveteraani The Offspring, jonka tulo julkistettiin jo viime vuoden puolella.

Forsténin mukaan pääesiintyjätason ulkomaiset artistit ensi kesän festivaalille on nyt julkistettu. Artistijulkistukset kuitenkin jatkuvat kevään mittaan.

– "Iso isoja" nimiä ei enää tule, mutta ulkkareita on tulossa pienemmille lavoille, Forstén sanoo.

Qstock järjestetään 26.–27. heinäkuuta Oulun Kuusisaaressa.