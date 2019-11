Qstock paljasti ensi kesän ensimmäiset esiintyjänsä – heinäkuussa Kuusisaaressa nähdään muun muassa The Darkness ja Amaranthe

Qstock-festivaalin kesän 2020 ensimmäiset ulkomaalaiset esiintyjäkiinnitykset ovat englantilainen The Darkness, ruotsalainen Amaranthe ja ukrainalainen Jinjer. Qstock järjestetään ensi kesänä Kuusisaaren ja Raatin alueella 24.–25. heinäkuuta.

– Kesän 2020 ohjelma alkaa olla jo hyvin hahmottunut. Luvassa on tasokas ja monipuolinen kokonaisuus. Varsinaiset pääesiintyjät julkistetaan heti ensi vuoden puolella, Qstockin festivaalijohtaja Mikko Forstén toteaa.

Vuonna 2000 perustettu hard rock -yhtye The Darkness tunnetaan parhaiten hiteistään I Believe In A Thing Called Love ja One Way Ticket. Yhtye julkaisi lokakuussa kuudennen albuminsa nimeltään Easter Is Cancelled.

Ruotsalainen Amaranthe on Qstock-kävijöille jo entuudestaan tuttu. Pop-elementtejä metallimusiikkiin yhdistävä yhtye vieraili Oulussa viimeksi marraskuussa Club Teatrialla. Progressiivista groove metalia soittava ukrainalaisyhtye Jinjer julkaisi syksyllä neljännen albuminsa Macro.

Kotimaisista artisteista kesän 2020 Qstockiin ovat varmistuneet Sanni, J. Karjalainen, Vesala, Ellinoora, Pyhimys, Nelli Matula, Kaija Koo, Atomirotta ja Chisu. Qstock on ollut loppuunmyyty jo seitsemänä kesänä peräkkäin. Viime kesänä tapahtuma teki kävijäennätyksensä keräten 40 000 juhlijaa kahden päivän aikana.