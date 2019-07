Qstock aiheuttaa poikkeuksia liikennejärjestelyihin festivaaliviikon alusta alkaen

Qstock muuttaa liikennejärjestelyjä maanantaista 22. heinäkuuta kello 11 alkaen. Alueella liikkuvia kehotetaan huomioimaan tilapäiset liikennejärjestelyt. Kiertoreitit opastetaan viitoituksella ja viitoituksen yhteydessä olevilla kartoilla.

Kevyen liikenteen väylä Toivoniemestä Raatinsaareen suljetaan. Raatintien pohjoispuoli suljetaan liikenteeltä Lohipadonniemen ja liikenneympyrän välillä.

Varsinaiselle tapahtumaalueelle on sallittu ainoastaan festivaalin huoltoajo. Pikisaareen sallitaan kaikki liikenne liikenteenohjaajien ohjatessa liikennettä. Autolla kulku Pikisaareen tapahtuu Tuiran suunnasta.

Venesataman ja Lohipadonniemen parkkialueet on vuokrattu festivaalin käyttöön keskiviikosta 24.7. sunnuntaihin 28.7. saakka. Venesataman käyttäjät voivat lastata autonsa sataman luona, mutta auto on lastauksen jälkeen pysäköitävä muualle.



Merikosken sillalle stadionin viereen rakennetaan tilapäinen taksitolppa, eikä takseilla saa ajaa tapahtuma-alueelle. Stadionin kohdalla oleva linja-autopysäkki siirtyy hieman eteenpäin. Merikosken siltojen nopeusrajoitus muuttuu festivaalin ajaksi 30 kilometriin tunnissa perjantaina 26.7. ja lauantaina 27.7. Pysähtyminen silloilla Lohipadonniemen puolella kielletään.



Rantakatu on suljettu yleiseltä liikenteeltä perjantaina 26.7. ja lauantaina 27.7. kello 18 ja 06 välillä. Tonteille ajo, parkkihalliin ajo ja taksiliikenne on sallittu.

Liikennejärjestelyt palaavat ennalleen maanantaina 29.7. kello 12.