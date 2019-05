Qstock 2019 -ohjelma on valmis – katso tästä kaikki esiintyjät ja aikataulut

Oululaisen Qstock-festivaalin ohjelmisto on valmis.

Festivaali kertoi torstaina uusista esiintyjä. Yksi näistä on ruotsalaisesta The Sounds -yhtyeestä tuttujen Maja Ivarssonin ja Felix Rodriguezin uusi elektroninen duo Crew of Me & You. Soundimaailmaansa tuulahduksen 1990-luvulta tuovan duon esikoisalbumi on määrä julkaista loppuvuodesta.

Koko festivaalin avaa raahelaislähtöinen lauluntekijä Samuli Putro. Putro esittää vanhemman materiaalin lisäksi kappaleita Pienet rukoukset -uutuusalbumiltaan.

Qstockiin saapuu myös Berliinissä asustava suomalainen laulaja-lauluntekijä Lxandra, joka sai alkuvuodesta tulokaspalkinnon eurooppalaisessa Music Moves Europe Talent Awardin pop-kategoriassa. Lxandran ensimmäinen pitkäsoitto julkaistaan ensi syksynä.

Muita uusia esiintyjiä ovat Wheel, Arion, Mouhous, Jarkko Martikainen & Luotetut Miehet akustisena, Sini Yasemin, Gettomasa, Smash Into Pieces (SE), Asa & Band, Elias Gould ja MMSP sekä Oulu-lavalla esiintyvät Peltokurki, Jokrates, Full Nelson, Afterworld, Messier, Lauri Peisterä, Leo Luthando ja J.A. Mäki & Aavaa.

Oulu-lavalla soittaa myös Luulajasta kotoisin oleva Machinae Supremacy, joka saapuu Qstockiin Pohjois-Skandinaviaa yhdistävän Arctic Pulse -hankkeen tuomana. Pohjoisen Ruotsin, Norjan ja Suomen yhteisessä hankkeessa tarjotaan rajojen yli ulottuvia musiikkielämyksiä niin alueen asukkaille kuin matkailijoille.

Qstockissa nähdään 60 esiintyjää kuudella eri lavalla. Aiemmin julkistettuja esiintyjiä ovat muiden muassa Thirty Seconds To Mars (US), The Offspring (US), Ville Valo & Agents ja Airbourne (AU).

Festivaalialueelle on luvassa myös taide- ja alueohjelmaa.

Tänä vuonna Qstockin huomattavin alueuudistus on se, että Sirkusteltta siirtyy päälavan kentältä Raatista Kuusisaareen ja Koomalava vastaavasti Kuusisaaresta Raattiin.

Liikkumista festivaalialueella puolestaan helpottaa Kuusisaaren ja Raatin välille rakennettava Kissankoskenrannan silta.

Qstock järjestetään Kuusisaaren ja Raatin alueella Oulussa 26.–27. heinäkuuta

Qstock on ollut loppuunmyyty jo kuutena kesänä peräkkäin, ja se on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä Suomen suurimmista festivaaleista. Viime vuonna tapahtuma keräsi 35 000 juhlijaa kahden päivän aikana.

Qstockin esiintyjät ja aikatalut:

Perjantai 26. heinäkuuta:

Päälava

14.30-15.30 Michael Monroe

16.30-17.30 Vesala

18.30-19.30 Children of Bodom

20.30-21-30 JVG

22.30-00.00 The Offspring (US)

Kaleva-lava

13.30-14.30 Samuli Putro

15.30-16.30 Pariisin kevät

17.30-18.30 Beast in Black

19.30-20.30 Elastinen

21.30-22.30 Ville Valo & Agents

Sirkusteltta

14.30-15.30 Kalevauva.fi

16.30-17.30 The 69 Eyes

18.30-19.30 Crew of Me & You (SE)

20.30-21.30 Viikate

23.00-00.00 Ruusut

Kooma-lava

13.30-14.30 MMSP

15.30-16.30 Wheel

17.30-18.30 Ylva Haru

19.30-20.30 Rytmihäiriö

21.30-22.30 Radiopuhelimet

Rytmiranta

14.30-15.30 Elias Gould

16.30-17.30 Stereo

18.30-19.30 Teflon Brothers

20.30-21.30 Asa & Band

Oulu-lava

15.30-16.15 Peltokurki

17.30-18.15 Jokrates

19.30-20.15 Full Nelson

21.30-22.15 Afterworld

Lauantai 27. heinäkuuta:

Päälava

12.30-13.30 Chisu

14.30-15.30 Kaija Koo

16.30-17.00 Popeda

18.30-19.30 Sanni

20.30-21.30 Apulanta

22.30-00.00 Thirty Seconds to Mars (US)

Kaleva-lava

13.30-14.30 Evelina

15.30-16.30 Ellips

17.30-18.30 Stam1na

19.30-20.30 Airbourne (AU)

21.30-22.30 Don Huonot

Sirkusteltta

12.30-13.30 Arion

14.30-15.30 Vesterinen yhtyeineen

16.30-17.15 Lxandra

18.30-19.30 Kingston Wall by Jjylli, Kuoppis ja VHB

20.30-21.30 Olavi Uusivirta

23.00-00.00 Jarkko Martikainen ja Luotetut miehet akustisena

Kooma-lava

13.30-14.30 Mouhous

15.30-16.30 Infected Rain (MD)

17.30-18.30 Smash Into Pieces (SE)

19.30-20.30 Maustetyöt

21.30-22.30 Berbe-Q-Barbies

Rytmiranta

12.30-13.30 Gettomasa

14.30-15.30 Sini Yasemin

16.30-17.30 Kasmir

18.30-19.30 Anna Puu

20.30-21.30 Ricky-Tick Big Band & Julkinen sana

Oulu-lava

13.30-14.15 Messier

15.30-16.15 Lauri Peisterä

17.30-18.15 Leo Luthando

19.30-20.15 J.A. Mäki & Aavaa

21.30-22.15 Machinae Supremacy (SE)