Loppuunmyyty Qstock rikkoo jälleen kävijäennätyksensä – festivaalille odotetaan yhteensä 40 000 kävijää

Siellä on tietylle genrelle esiintyjiä, ja oulussahan nämä on ainoat festarit jotka ei ole K-18, en yhtään ihmettele että liput myytiin loppuun mutta epäilen että jos tulee huono keli niin foruumeilla on paljon "myydään lippu" ilmoituksia. Valitettavasti voin allekirjoittaa tuon kännäämisväitteen ja se on yksi syy miksi en qstockkiin mene, jos kelit on kohdillaan niin aikuisetkin ihmiset ei tunne rajojaan vaan juodaan että ei jalat kanna.

Itse haluan kuunnella musiikkia josta pidän ja nauttia tilasta ilman alaikäisiä joten oma valintani on nyt viikonloppuna oleva Rock In the City tapahtuma, kyllä sielläkin niitä känniääliöitä löytyy valitettavasti.