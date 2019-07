Kirkko tarjoilee pyhää vettä Qstockissa – "Joka tästä lähteestä juo, ei ole koskaan janoinen"

Nyt voi mennä kysymään mieltä askarruttavia asioita; mikä on sakramenttien merkitys, miten on hyvä nykypäivänä hiljentyä arkipäivän touhujen keskellä tai mikä on kristinuskon merkitys nykypäivän Suomessa... nämä ovat tälläisiä syväluotaavia kysymyksiä, kevempiäkin varmaan on.