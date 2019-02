Kingston Wall by JJylli, Kuoppis & VHB nähdään Oulussa myös Qstock-festivaalilla. Yhtye esiintyy sitä ennen Club Teatrialla 23. maaliskuuta.

Entiset Kingston Wall -muusikot Jukka Jylli ja Sami Kuoppamäki sekä Von Hertzen Brothers perustivat kokoonpanon Kingston Wallin edesmenneen laulaja-kitaristin Petri Wallin 50-vuotissyntymäpäivän kunniaksi. Yksittäinen juhlakeikka on paisunut lukuisten esiintymisten juhlavuodeksi.

Haloo Helsinki! -yhtyeen jäsenet saapuvat Qstockiin tällä kertaa sooloprojektiensa kanssa. Elli Haloon Ellips sukeltaa 1970-luvun kokeellisen rockin maailmaan, kun Jeren ja Leon Stereo-duon tyylinä on EDM.

Qstockin muita uusia esiintyjäkiinnityksiä ovat kevään aikana uutta musiikkia julkaisevat Chisu, Pariisin Kevät ja Olavi Uusivirta. Tulonsa festivaalille ovat varmistaneet myös Kasmir, Kalevauva.fi, Ylva Haru ja Maustetytöt.

Aiemmin julkistettuja esiintyjiä ovat muiden muassa Thirty Seconds To Mars (US), The Offspring (US), Ville Valo & Agents ja Airbourne (AU).

Valmis ohjelma aikatauluineen julkistetaan toukokuun alkuun mennessä.

Qstock järjestetään Kuusisaaren ja Raatin alueella Oulussa 26.-27. heinäkuuta.