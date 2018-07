Monilla festivaaleilla on erikseen henkilökuntaa, joiden tehtävä on varmistaa, että esiintyjät viihtyvät esiintymislavan takanakin.

Yksi Qstock-festivaalin työmyyristä on Sirkusteltan kat­tausta luotsaava Jenna Kipinä, jonka työmaa sijaitsee päälavaa vastapäätä olevan teltan huomassa.

Hän tahattomasti sukunimeensä viitaten kertoo tuntevansa kipinää omaa työtään kohtaan ja viettääkin tänä kesänä juhlavuotta, sillä kymmenes vuosi Qstockin palveluksessa tulee täyteen.

– Ystävät ovat joskus ihmetelleet, miksi teen tällaista vapaaehtoistyötä. Toisaalta minäkin yllätyin, että löysin itseni vielä kymmenen vuoden päästä täältä, hän nauraa.

Vuosien varrella työnkuva on kuitenkin muuttunut, vastuuta tullut lisää ja pesti vaihtunut palkalliseksi, joten pelkän talkoohengen varassa omaa panostaan ei tarvitse enää kannatella. Työtä sitten riittääkin.

– Kun aloitin talkoolaisena, tein vain neljä päivää viikkoon. Nykyisin festareilla tulee seitsemän työpäivää putkeen ja sitä ennen vielä pari valmistavaa päivää.

Päivätkin venyvät välillä pitkiksi. Alkuviikosta tunnit pysyvät 11:n paikkeilla, mutta repeävät perjantaina jopa 18 tuntiin saakka. Lauantain työpäivä puolestaan saattaa liukua lähes sunnuntaiaamuun, jolloin tunteja kertyy helposti parisenkymmentä.

Pitkien päivien vastapainoksi on kuitenkin luvassa sisäpiirin festaritunnelmaa ja oman kuplan riemua.

– Meillä on täällä oma porukka, jonka kanssa on mahtava tavata joka kerta uudestaan. Tuttuja ihmisiä tulee tänne pääkaupunkiseudulta ja ympäri Suomea iloisen jälleennäkemisen merkeissä.

Sirkusteltan backstagen catering-ryhmän vetäjänä Kipinällä on alaisenaan kahdeksan talkoolaista, joita hän ohjaa, jotta artisteilla olisi hyvä olla.

Lämmintä ruokaa lukuun ottamatta tarjolla on aina jotain syötävää, juotavaa ja pikku naposteltavaa. Tilat ovat siistissä kunnossa ja hyvissä ajoin valmiina puhtain pyyhkein vastaanottamaan esiintyjät.

Bändit viihtyvät bäkkärillä ennen keikkaa ja viettävät siellä aikaa myös keikan jälkeen. Sirkusteltan oheen heille on varattu kaksi asuntovaunua ja kenttäkopit yhteiseloa varten.

– Myös omat työntekijämme pitävät varustetasosta, sillä meillä on kenttäalueen ainoa sisävessa ja juoksevaa vettä lähellä.

Muutenkin Kipinä pitää teltan suojaisesta tunnelmasta ja kertoo asemapaikkansa olevan vilkkaan päälavan takatiloja intiimimpi.

Lauantaina koittaa Kipinän yksi suurista rutistuksista, kun rakennelmia aletaan purkaa ja pakata kontteihin.

– Siinä saa olla tarkkana, että mitä laitetaan talteen, kun laatikot avataan vasta seuraavana vuonna uudelleen.

Läpi käydään kaikki teippirullista ja nippusiteistä lähtien, jotka ovat kuuluisan tillbehör-laatikon perustarvikkeita.

Gloorian aika koittaa, kun esiintyjät lähtevät ja kiittävät ihan kasvotusten. Oululaiset ovat monen vieraan mukaan mukavaa porukkaa.

– Artisteilta on aina ihana kuulla, että kaikki on toiminut moitteetta, ja silti meininki on pysynyt rentona. Se tässä saa jatkamaan, Kipinä summaa.