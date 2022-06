Qstockiin odotetaan tänäkin vuonna isoa yleisöä. Arkistokuva vuoden 2021 Qstockista. Kuva: Pekka Peura/arkisto

Pohjois-Suomen isoimman musiikkifestivaalin Qstockin järjestäjät odottavat tänäkin kesänä tapahtuman myyvän loppuun. Qstockin toimitusjohtaja Jouni Loponen kertoo lippujen käyneen aiempien vuosien tapaan hyvin kaupaksi.

– Tosi hyvä tilanne on kyllä. VIP-liput on myyty jo loppuun. Ainoastaan kahden päivän lippuja on vielä jonkin verran jäljellä. Lipunmyynnissä on nyt koko ajan kiihtyvä tahti, joten vahva usko on, että jälleen kerran tapahtuma on loppuunmyyty.

Loposen mukaan tammi- ja helmikuussa lippujen myynti oli vielä jonkin verran hitaampaa. Sen sijaan toukokuussa myynti alkoi muistuttaa aikaisempien vuosien vauhtia.

– Alkuvuodesta moni jätti ostopäätöksen tekemättä. Koronatilannetta varmaankin seurattiin silloin. Toukokuussa lippujen myynti taas sai jopa vuoden 2019 myyntikäyrän kiinni.

Oululainen Qstock-festivaali loppuunmyytiin viime vuonna kahdeksatta kertaa peräkkäin. Festivaalialueelle Raattiin ja Kuusisaareen kokoontui kävijöitä yhteensä 40 000 kahden päivän aikana. Qstock järjestetään tänä vuonna perinteiseen tapaan heinäkuun viimeisenä viikonloppuna 29.–30.7.

Useat Suomen musiikkifestivaalit ovat ilmoittaneet kevään ja kesän aikana peruuntumisista lippujen heikon kysynnän vuoksi. Viimeisimpänä festivaalinsa peruuntumisesta tiedotti Saimaa Festival eilen maanantaina.

Lisäksi esimerkiksi tapahtumajärjestäjä RH-Entertainment tiedotti huhtikuussa Rock In The City -festivaalikiertueen peruuntuvan Raumalla, Jyväskylässä, Valkeakoskella, Helsingissä, Lahdessa ja Lappeenrannassa.

Oulun ja Rovaniemen Rock In the Cityt on kuitenkin määrä järjestää heinäkuussa suunnitelmien mukaisesti. Muutkaan Pohjois-Suomen festivaalit eivät ole tähän mennessä ilmoittaneet peruuntumisista.