Qstock järjestetään Oulussa heinäkuun lopussa. Arkistokuva. Kuva: Matti Räty

Yhdysvaltalainen Limp Bizkit on Oulussa heinäkuussa järjestettävän Qstock-festivaalin lauantain pääesiintyjä, tiedotteessa kerrotaan.

Yhtye on julkaissut kuusi studioalbumia, joista tuorein on lokakuussa julkaistu Still Sucks.

Tiedotteen mukaan saapumisensa Qstockiin ovat vahvistaneet myös saksalainen metalcore-ryhmä Eskimo Callboy, 70-luvun raskaan rockin suuntaan kumartava ruotsalais-saksalainen Lucifer ja ensimmäistä kertaa Qstockissa nähtävä kotimainen Stratovarius.

Festivaalin muita uusia kiinnityksiä ovat Blind Channel, Arppa, Gettomasa, ibe, Paleface & Räjähtävä Nyrkki, Pihlaja, Pyhimys, Ruusut, Vesta ja Xysma.

Qstock järjestetään Kuusisaaren ja Raatin alueella Oulussa 29.–30. heinäkuuta.