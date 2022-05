Kuusisaaressa ollaan jälleen heinäkuun lopussa festaritunnelmissa. Arkistokuva. Kuva: Pekka Peura/arkisto

Oulussa 29.–30. heinäkuuta järjestettävän Qstockin ohjelma on nyt valmis. Festivaali tiedotti keskiviikkona, että se on tehnyt viimeiset esiintyjäkiinnitykset.

Viimeisenä festareille kiinnitettiin Balance Breach, Moon Shot, Sara, Wheel ja Merta.

Perjantaina Qstockissa esiintyvät Haloo Helsinki!, Lukas Graham (DK), SANNI, Blind Channel, Electric Callboy (DE), Beast In Black, Lucifer (SE / DE), Anssi Kela, Thundermother (SE), Arppa, Gettomasa, Merta, Mokoma, Mouhous, Paleface & Räjähtävä Nyrkki, Pyhimys, Radiopuhelimet, Vesta, VIIVI, Darude, Stoned Statues, pehmoaino, Steve´n´Seagulls, Etta, Sky Fighters, Fatal Effect, Kas Kan ja Aamun Kuningatar.

Lauantaina ohjelmassa ovat Limp Bizkit (US), Antti Tuisku, Lauri Tähkä, JVG, Vesala, BEHM, Balance Breach, Stratovarius, Gasellit, ibe, Maustetytöt x Agents, Moon Shot, Nelli Matula, Olavi Uusivirta, Pihlaja, Ruusut, Ursus Factory, Xysma, Evelina, Huora, Lauri Haav, Omnium Gatherum, Ville Laihiala & Saattajat, Sexmane, Sara, Sarah Klang (SE), Hegemonia, Survive the Silence, The Southgates, Good Luck Million, Moskah ja Wheel.

Qstock kertoo myös aloittavansa yhteistyön Oulun kulttuuripääkaupunkitoimintaa pyörittävän Oulu2026-hankkeen kanssa. Tähän liittyen Linnansaareen avataan festivaalia edeltävänä torstaina Oulu2026-puisto. Puistossa on tarjolla Arctic Food Lab -ruokia, paikallisten pienpanimoiden tuotteita ja kulttuuritarjontaa. Alueelle on vapaa pääsy.

Osana yhteistyötä perinteinen Oulu-lava muutetaan Oulu2026-lavaksi.

Festivaalin lipunmyynti jatkuu Ticketmasterin myyntikanavilla. Qstock on ollut loppuunmyyty kahdeksana kertana peräkkäin.