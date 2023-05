Qstock viettää tänä kesänä 20-vuotisjuhliaan. Kuva viime kesän Qstockista. Kuva: Teija Soini

Qstockin juhlavuoden ohjelma on valmis. 20-vuotisjuhlavuottaan viettävällä festivaalilla nähdään kaikkiaan yli 70 esiintyjää seitsemällä eri lavalla.

Tänä vuonna pääesiintyjiä ovat yhdysvaltalainen metalliyhtye Megadeth perjantaina ja poptähti Ellie Goulding lauantaina.

Viimeiset esiintyjäkiinnitykset ovat saksalainen vaihtoehtometalliryhmä Ghøstkid, metalcorea, norjalainen Fixation, oululaisista räppäreistä koostuva Mistä nää tuut?, Embraze ja twerkkiryhmä Tinze. Tulonsa festivaalille ovat varmistaneet myös Costi, Cyan Kicks, Kuningasidea, Brymir, Turisti, Mouhous, Emma & Matilda, The Abbey ja Ege Zulu.

Festivaalijohtaja Mikko Forsténin mukaan juhlavuoteen haluttiin tähän asti mittavin ohjelmisto ja laajasti edustettuna eri genrejä.

Tänä vuonna festivaali alkaa jo torstaina, jolloin esiintyvät Valkea, Lajune ja Sana.

Perjantain esiintyjät ovat Megadeth (US), VV, Apulanta, Gettomasa, Gasellit, Aliisa Syrjä, Averagekidluke, Barbitalo, BESS, Cledos, Costi, Cyan Kicks, DJ Smu, Eereka, Embraze, Ghøstkid (DE), Ilta, J. Karjalainen, Kissa, Kos Mos, Kuningasidea, KUUMAA, Mistä nää tuut?, Mouhous, Radiopuhelimet, Recens, Rony Rex, Slow Fall, Stam1na, Turisti, Turmion Kätilöt ja Virtual Humanity.

Lauantaina Qstockissa nähdään Ellie Goulding (UK), JVG, ALMA, Battle Beast, D-A-D (DK), 80percent, Barbitalo, Brymir, costee, Dagny (NO), DJ Orion, Ege Zulu, emma & matilda, Epica (NL), Erika Vikman, Fixation (NO), Haamusoittajat, Ida Paul & Kalle Lindroth, Insomnium, Isac Elliot, Junna, Kiestus, Käärijä, Lauri Haav, Mactopias, Michael Monroe, Olavi Uusivirta, Paperi T, Popeda, Ramses II, Saa kiljua, Sexmane, The Abbey, Tinze, Windows95man ja YleX: DJ Orion Masterclass.

Festivaalin lavakohtaiset aikataulut julkaistaan lähiaikoina. Qstock järjestetään Kuusisaaren ja Raatin alueelle heinäkuun viimeisenä viikonloppuna.