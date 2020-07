– Tämä näyttää taas huonommalta, Minna Paarma sanoo katsoessaan Pyykösjärven Vartioniemestä järven selälle kaupunkiin päin.

Hänen miehensä Eetu Pikkarainen on samaa mieltä. Järven matalaan itäpäähän on tullut lisää vesikasveja sitten kesäkuun, jolloin he viimeksi retkeilivät maisemissa. Lumpeet ovat lisääntyneet ja he ihmettelevät rantavesiin kasvanutta kaislikkoa, sitä on ollut aikaisemmin vain matalikossa vähän pohjoisempana.