Hallitus on sopinut neuvotteluissaan keskiviikkona ja torstaina hybridistrategian toteuttamisesta rajaliikenteessä ja matkustamisessa. Hallitus kertoo lisää päätöksistä tiedotustilaisuudessa perjantaina 11.9. kello 11.

– Sairaanhoitopiirien ei tarvitse Ohisalon mukaan olla huolissaan testaamisesta koituvist kuluista. Valtio korvaa koronatestaamisesta ja jäljittämisestä koituvat kulut. Testien maksujärjestely ovat kuitenkin vielä auki.

– Ministeri Ohisalon mukaan lokakuun alussa korkeamman ilmaantuvuuden maista saapuvat voivat lyhentää kahden viikon karanteeniaan testauksen avulla.

– Ministeri Timo Harakan mukaan korkean ilmaantuvuuden maista tulevat testataan pysyvässä rajaliikennemallissa kahteen kertaan.

– Testaa ja tule -mallissa korkean ilmaantuvuuden maista tulleilta edellytetään todistusta viimeisen 72 tunnin aikana varmistuneesta negatiivisesta testituloksesta. Malli otetaan käyttöön marraskuun loppuun mennessä.

– Maria Ohisalon mukaan hallituksen hybridistrategian käyttöönotossa on kolme vaihetta: 19.9. astuvat voimaan uudistukset sisä- ja ulkorajan liikenteestä. Siirtymäkauden malli alkaa 1.10. Pysyvä malli alkaa marraskuussa 23. päivä testausjärjestelyn lainsäädännön ja testauskapasiteetin varmistuttua.

– Lauantaina 19.9. alkaen maahantulon rajoitukset poistuvat Islannista, Ruotsista, Norjasta, Puolasta ja Saksasta. Muiden maiden osalta tilannetta seurataan EU:n Green listin mukaan.

– Tartuntojen raja-arvo on ensi lauantaista alkaen maksimissaan 25 tapausta sataatuhatta henkilöä kohden viimeisen kahden viikon aikana. Pysyvässä testausmallissa yli 25 ilmaantuvuuden maat pääsevät Suomeen vain ennakkotestaamisella.





Hallituksen tiedotustilaisuus on parhaillaan käynnissä. Tilaisuuteen osallistuvat sisäministeri Maria Ohisalo, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka ja elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Paikalla ovat myös kansliapäällikkö Kirsi Pimiä sisäministeriöstä, johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja yksikön päällikkö Tuomas Laosmaa Rajavartiolaitoksesta sekä etäyhteydellä strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Hallitus on torstai-iltana päättänyt, että ensi viikon lauantaista alkaen Suomeen matkustaminen sallitaan niistä maista, joissa on enintään 25 uutta tautitapausta sataatuhatta asukasta kohti edellisen kahden viikon aikana. Tähän mennessä vastaava luku on ollut kahdeksan.

Muutos tarkoittaa, että Suomeen on mahdollista tulla esimerkiksi Ruotsista, Norjasta ja Saksasta.

Ministeri Harakan mukaan liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan lainsäädäntöä Testaa ja tule -mallista, jonka avulla Suomeen saisi tulla yli 25 tapauksen raja-arvomaista silloin, jos lähtömaassa tehdyn koronatestin tulos on negatiivinen.

Uutinen päivittyy.