Yksityistä pysäköinninvalvontaa valtakunnallisesti harjoittavalle ParkkiPate Oy:lle on määrätty 75 000 euron seuraamusmaksu. Syynä on se, että yhtiö on käsitellyt henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

Sakon määräsi tietosuojavaltuutetun toimisto. Samalla se velvoitti yrityksen muuttamaan käytäntönsä lain mukaisiksi.