Pyörässä on oltava valot sekä edessä että takana.

Poliisi valvoo pyöräilijöiden näkyvyyttä tehostetusti ensi viikolla koko maassa.

Uusi tieliikennelaki vaatii, että pyörässä on oltava edessä ja takana valot hämärän aikaan, pimeällä ja silloin, jos näkyvyys on huonontunut. Pyörän etu- ja takaosassa on käytettävä erivärisiä valoja.

– Polkupyörässä on käytettävä eteenpäin valkoista tai vaaleankeltaista ja taaksepäin punaista valoa näyttävää valaisinta. Valoja voi olla useampia ja ne voi kiinnittää joko pyörään tai pyöräilijään, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta sanoo tiedotteessa.

Aiempaan tieliikennelakiin erona on se, että nyt pyöräilijän on käytettävä myös takavaloa.

Valojen tarkoitus on sekä auttaa pyöräilijää näkemään paremmin pimeässä että tehdä hänet näkyvämmäksi muille tienkäyttäjille. Lisäksi polkupyörässä täytyy olla heijastimet eteen, taakse ja sivulle.

Kallio myös muistuttaa, että polkupyörässä tulee olla lisäksi toimivat jarrut ja myös soittokello on pakollinen.

Puuttuvasta valosta pyöräilijä voi saada huomautuksen tai 40 euron liikennevirhemaksun.

Poliisin tietoon tulee vuosittain keskimäärin noin 800 polkupyöräonnettomuutta. Onnettomuuksista vain osa tulee poliisin tietoon, oikeaa lukua Kallio arvelee jopa nelinkertaiseksi.