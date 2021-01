The Voice of Finlandin tähtivalmentajat ovat Maija Vilkkumaa, Redrama (edessä), Juha Tapio, Toni Wirtanen ja Sipe Santapukki. Kuva: Jukka Alasaari

Nelosen suosittu laulukisa The Voice of Finland palaa tänään ruutuun. Kisan kymmenennellä kaudella mukaan tähtivalmentajien porukkaan liittyy Maija Vilkkumaa, joka etsii parhaita laulajia tiimiinsä yhdessä edellisiltä kausilta tuttujen Juha Tapion, Redraman ja tuplatuolilla istuvien Sipe Santapukin ja Toni Wirtasen kanssa.

Ensimmäisessä vaiheessa kilpailijoiden pitää saada pelkällä äänellään vakuutettua selin esiintyjään istuvat valmentajat. Tähtivalmentajat kääntävät tuolinsa, mikäli ääni miellyttää.

Yli 130 kilpailijaa

Jos yksikään tuoli ei käänny, on laulajien kisa päättynyt siihen. Tänä vuonna heille annetaan vielä uusi mahdollisuus Comeback Stagella, jonka tähtivalmentajana toimii rap-artisti Pyhimys. Tämä uusi ohjelmakokonaisuus nähdään maksullisessa Ruutu-palvelussa.

Pyhimys valmentaa tähtivalmentajien tavoin valitsemiaan kilpailijoita, joista kaksi pääsee kisaamaan The Voice of Finlandiin liveyleisön eteen.

Ensimmäiseen Ääni ratkaisee -vaiheeseen on valittu yli 130 kilpailijaa.

Jatkoon päässeet kisaavat tuttuun tapaan Turun Logomossa kaksintaistelu- ja Knock out -vaiheissa. Laulukilpailu huipentuu huhtikuussa suoriin livelähetyksiin sekä finaaliin.

The Voice of Finlandin juontajina toimivat Heikki Paasonen ja Elina Kottonen.

The Voice of Finland, Nelonen klo 20.00 ja The Voice of Finland: Comeback Stage, Ruutu.