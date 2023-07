Pyhäntäläisen LapWall Oyj:n kesäkuussa alkaneet muutosneuvottelut päättyivät tänään, yritys kertoo tiedotteessaan.

Muutosneuvottelujen tuloksena LapWallin Raahen yksiköstä irtisanotaan 22 tuotannon työntekijää, ja tarvittaessa loput neuvottelujen piirissä olleet 28 työntekijää voidaan lomauttaa. Mahdollinen osittainen lomautustarve jatkuu tämän vuoden loppuun asti.

Puuelementtejä valmistavan LapWallin Raahen yksikössä on elementtiliiketoimintaa, joka on siirtynyt KW-Componentilta liiketoimintakaupalla. Elementtitehdas on tämän vuoden ajan toiminut vain yhdessä vuorossa kahden vuoron sijaan. Taustalla on voimakkaasti laskenut asuntorakentaminen.