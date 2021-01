Raahen ja Iisalmen välisellä tiellä 88 on sattunut liikenneonnettomuus. Onnettomuus sattui Pyhännän kunnan alueella kello 11 jälkeen.

Tarkempi paikka on Pitkäkankaantiestä 1,6 kilometriä Ahokylän suuntaan tai 10 kilometriä Pyhännältä Vieremän suuntaan.

Paikalla on menossa raskaan ajoneuvon nostotyö, josta aiheutuu haittaa molempiin suuntiin. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Noston arvioitu kesto on yli kuusi tuntia.