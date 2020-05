Tuppeensahattu ulkoverhous. Valkoiset ikkunanpuitteet. Kranssi oven päällä. Pyhäjokivarressa sijaitseva talo on nätti kuin karamelli.

Talo on omintakeinen kokonaisuus, jossa on yhdistelty sukulaiskansojen, kuten virolaisten, vepsäläisten ja vienankarjalaisten, rakennustapoja. Rakennusmateriaalina on käytetty kaikille heimoveljille tuttua hirttä.