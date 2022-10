Pyhäjoella on haudutettu uutta selvityshanketta Fennovoiman jälkeen. Kaksivuotinen hanke on tarkoitus käynnistää ensi vuoden alussa, ja sille haetaan rahoitusta työ- ja elinkeinoministeriön äkillisen rakennemuutoksen rahoituslähteestä. Hankkeen budjetti on puoli miljoonaa euroa.

Suunnitelmaa perustellaan sillä, että Pyhäjoella on edelleen hyvät maankäytölliset ja logistiset mahdollisuudet uusille energia-alan suurihankkeille. Lisäksi puhtaalle ja vakaalle energialle on edelleen kasvava tarve.