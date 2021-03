Pyhäjokea muokataan niin, että suurtulva ei aiheuttaisi enää niin suurta vahinkoa. Kuva: VESA JOENSUU

Pyhäjoen tulvansuojelutyöt ovat käynnistyneet joen pohjoishaaran ongelmakohdissa. Rookinmutkan alaosasta on ruopattu kivien ja kallioiden lisäksi pois kokonainen saari. Lisäksi on räjäytetty isoja pohjakiviä ja kallioita Lipinsaaren kohdalta sekä Matinsaaren koilliskulmalta. Lisäksi on raivattu saaria, rantapusikoita ja -puustoa muun muassa Purasenkoskesta ja Kittipudon vastarannalta.

Nyt odotetaan jäiden sulamista ja vedenpinnan laskua . Ruoppaustöihin on tarkoitus päästä taas toukokokuun lopulla.