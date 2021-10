Fennovoiman Pyhäjoen työmaalla on jo ehditty tehdä paljon valmistelevia töitä. Uuden hallintorakennuksen on määrä valmistua ensi kesään mennessä. Kuva: Vesa Joensuu

Fennovoiman viimeaikaisena tavoitteena on ollut saada kaikki Pyhäjoen ydinvoimalan rakentamislupapaperit Säteilyturvakeskuksen (STUK) ruodittaviksi vielä tänä vuonna. Nyt yhtiö arvioi, että viimeiset aineistoerät ehditään toimittaa STUKille aikaisintaan tammikuussa.

– Viidestätoista aineistopaketista yksitoista on jo toimitettu. Viime aikoina niitä on saatu STUKille useampia. Tahti on tiivistynyt, mutta loppumateriaalien kanssa on ollut pientä viivettä, Fennovoiman projektijohtaja Jouni Takakarhu kertoo.