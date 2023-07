Pyhäjoen Puun teollisuushallin palosta aiheutuu savuhaittaa. Lähellä ei kuitenkaan ole sellaisia naapureita, joille savusta aiheutuisi vaaraa, pelastuslaitokselta todetaan. Kuva: Sirpa Kortet

Pyhäjoen keskustan eteläpuolella Etelänkylässä Tiirontiellä palaa teollisuushalli. Ylen mukaan kyseessä on Pyhäjoen Puu Oy:n rakennus. Palossa ei ole syntynyt henkilövahinkoja.

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos sai ohikulkijalta hälytyksen suuresta rakennuspalosta perjantaiaamuna kello 5.12, pelastuslaitos kertoo tiedotteessaan.

Pelastuslaitoksen mukaan kohteessa on noin 3300 neliömetrin kokoisen hallin yläpohjan sammutustyöt käynnissä. Paikalla on neljä sammutusyksikköä ja viisi tukiyksikköä Pyhäjoen, Raahen, Merijärven, Kalajoen, Oulaisten, Ylivieskan ja Raution paloasemilta. Paikalla on valmiudessa myös OYS-ensihoidon yksikkö.

Puoli kahdeksan aikaan aamulla pelastuslaitokselta kerrottiin, että palosta aiheutuu jonkin verran savuhaittaa, mutta lähistöllä ei ole sellaisia naapureita, joille savusta olisi vaaraa.

Puoli kahdeksalta palo oli saatu rajattua yhteen palo-osastoon. Savukaasuja on levinnyt myös muihin osastoihin. Paloalue on ollut noin 1200 neliön kokoinen. Noin kaksi kolmasosaa hallin katosta oli säilynyt vähemmillä vaurioilla.

Kahdeksan jälkeen pelastuslaitokselta kerrottiin, että katto- ja ontelopalon sammutusta jatketaan kahta puomitikasautoa apuna käyttäen.

Paloa sammutetaan puomitikasautoja hyödyntäen. Kuva: Sirpa Kortet

Pyhäjoen Puun osaomistaja Päiviö Nikin mukaan palossa on vaurioitunut hallin kattorakenteita ja seinää. Tuli oli tarttunut myös hallissa sisällä oleviin koneisiin ja puutavaraan, mutta ne oli saatu nopeasti sammutettua, hän sanoo.

Palon syttymissyystä ei ole vielä arviota, pelastuslaitokselta todetaan. Nikki kertoo, että hallissa ei ollut minkäänlaista toimintaa aamuviideltä, kun palo havaittiin. Aamun ensimmäinen työvuoro alkoi kuudelta.

– Karsea herätys oli aamulla, että halli palaa. On vähän mysteeri, mistä palo on lähtenyt. Onko se sitten ollut oikosulku vai mikä.

Palo on aiheuttanut vaurioita teollisuushallin katto- ja seinärakenteille, kertoo Pyhäjoen Puun osaomistaja Päiviö Nikki. Kuva: Sirpa Kortet

Nikin mukaan tulipalo on paha takaisku pienelle yritykselle. Tuotanto keskeytyy ainakin täksi päiväksi ja viikonlopuksi. Euromääräisesti on vaikea sanoa, millaista vahinkoa palo on aiheuttanut, hän toteaa. Yrityksen toimintaa tullaan kuitenkin jatkamaan. Yrityksessä on ollut noin kymmenen henkilöä töissä, ja työtilanne on ollut hyvä, Nikki sanoo.

– Yrittäjänä on tottunut, että monenlaista tulee, mutta tällaista ei ole meidän historian aikana ollut. Nyt on tulipalokin koettu.

Uutista päivitetty kauttaaltaan 21.7. kello 8.24. Lisätty kuvat kello 9.55.