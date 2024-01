Junnikkalan uusi saha Oulussa lisää osaltaan puun kysyntää myös Oulun seudun metsistä. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Puukauppa Oulun seudulla on positiivisessa vireessä ja puusta maksettava hinta on noussut viime vuosina. Hinta on noussut samaan tahtiin kuin muuallakin.

Oulussa Junnikkalan uusi saha on alkanut toimia koekäytössä ja Stora Enso rakentaa parhaillaan toista kartonkikonetta Oulun tehtaalle.