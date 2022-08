New York / Helsinki

Perjantaina puukotettu kirjailija Salman Rushdie on päässyt pois hengityskoneesta ja hän pystyy puhumaan. Asian on vahvistanut Rushdien agentti Andrew Wylie muun muassa New York Times -lehdelle.

Wylie kertoi varhain lauantaina Suomen aikaa, että Rushdie saattoi menettää toisen silmänsä puukotuksen vuoksi. Lisäksi hänen maksansa vaurioitui ja toisesta kädestä katkesivat hermot.

Puukotuksen uhriksi joutuneen Salman Rushdien voinnin kerrotaan parantuneen ja hän on päässyt tehohoidosta. Kuva: JL CEREIJIDO

Rushdien ja häntä kirjallisuustapahtumassa haastatellutta Ralph Henry Reesen kimppuun hyökännyttä 24-vuotiasta miestä vastaan on nostettu syyte Rushdien murhan yrityksestä ja Reesen pahoinpitelystä.

Epäilty on kiistänyt syyllisyytensä rikoksiin, kun jutun syyttäjä on taas luonnehtinut miehen tekoja ennalta suunnitelluiksi.

New York Timesin mukaan mies iski Rushdieta puukolla 10 kertaa.

Mies hyökkäsi Rushdien ja Reesen kimppuun New Yorkin osavaltiossa, kun Rushdie oli aloittamassa esitelmäänsä. Kaksikon kimppuun hyökännyt mies otettiin kiinni välittömästi.

Poliisin mukaan hyökkääjä on kotoisin Fairfieldistä New Jerseyn osavaltiosta.