Tiistaiaamuna Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un saapui panssarijunallaan Venäjän kaukoitään. Ennakko-oletus on, että Vladimir Putin haluaa ostaa Pohjois-Korealta sotatarvikkeita kuten panssarintorjunta-aseita ja ammuksia Ukrainassa käytettäväksi.

Putinin on siis sotatoimien kangerrellessa haettava tukea sulkeutuneesta, köyhästä diktatuurista ja sen johtajasta, joka on Venäjälläkin nähty kansainvälisen politiikan kummajaisena.

Ukrainalainen Lubov Jarova ulkoilutti viime torstaina koiraansa Venäjän tykistötulen murjomassa Orihivin kaupungissa lähellä sodan rintamalinjaa. Kuva: KATERYNA KLOCHKO

Sodasta on tullut onnettomuus myös Venäjälle. Maa on kyllä valloittanut osan Ukrainaa, mutta kolmen vuorokauden sijasta kaappausyritys on kestänyt kohta 19 kuukautta. Sodassa kuolleiden ja haavoittuneiden venäläissotilaiden määrä voi olla jo parisataatuhatta.

Häviääkö Venäjä lopulta sotansa ja mitä siitä seuraisi maan sisällä?

Venäjän perin juurin tunteva brittitoimittaja Edward Lucas kirjoitti The Times -lehdessä pari päivää sitten Venäjän hajoamisen mahdollisuudesta. Siihen on valmistauduttava, hän päättelee, ja nimenomaan silloin, jos Venäjä häviää sodan.

Venäjällä äskettäin 25 vuoden tuomion saanut oppositiopoliitikko Vladimir Kara-Murza taas muistutti