Ruutukaappaus The National Interest -lehden verkkoversiosta. Venäjän presidentin Vladimir Putinin kirjoittama teksti on julkaistu sanasta sanaan venäjänkielisillä sivustoilla.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin pitkä mielipidekirjoitus toisen maailmansodan taustoista on hyvin propagandistinen ja Putinin historiapolitiikkaa alusta loppuun, sanoo entinen Suomen Venäjän-suurlähettiläs Hannu Himanen. Kirjoitus julkaistiin viime viikolla amerikkalaisessa aikakauslehdessä The National Interestissä.

– Se on taitavasti laadittua venäläistä propagandaa, joka on tuttua venäläistä historiapolitiikkaa seuranneille, Himanen sanoo.

Kirjoituksessa esimerkiksi syytetään länsimaita siitä, että nämä käytännössä antoivat Adolf Hitlerille vapaat kädet mellastaa Itä-Euroopassa. Putin kirjoittaa myös, että Baltian maat liittyivät Neuvostoliittoon vapaaehtoisesti, ja korostaa Neuvostoliiton roolia siinä, että liittoutuneet voittivat toisen maailmansodan.

– Venäjä tahtoo pitää yllä kertomusta, että Neuvostoliitto kukisti Natsi-Saksan käytännössä yksin, Himanen sanoo.

Venäjän versiota toiseen maailmansotaan johtaneista tapahtumista tuskin uskotaan lännessä.

– Mutta Venäjän johto uskoo, että oman version esitteleminen väsymättömästi ja jatkuvasti aiheuttaa sekaannusta ja epäluuloja siitä, mitä oikeasti tapahtui ja mistä sodassa oli kysymys, Himanen sanoo.

Ajankohta liittyy voitonpäivän juhlaan

Putinin kirjoituksen ajankohta liittyy suoraan voitonpäivän juhlintaan. Päivä on yksi Venäjän suurimmista juhlapäivistä, ja sitä juhlistetaan näyttävällä paraatilla.

Voitonpäivää juhlitaan toukokuun alussa. Koronaviruksen vuoksi juhlimaan päästään vasta tämän viikon keskiviikkona.

Kirjoituksen ajankohta ei ole yllätys, mutta julkaisukanava on. The National Interest on ex-presidentti Richard Nixonin perustaman ajatushautomon julkaisu. Ajatushautomoa johtaa venäläistaustainen Dimitri Simes, joka tuli tunnetuksi terävänä ja kriittisenä Venäjän ja Neuvostoliiton asioiden kommentoijana.

– Viime vuosina on kuitenkin tapahtunut jotain, sillä hänestä on tullut hyvin Venäjä- ja Putin-myönteinen. Hän on ollut valmis antamaan arvovaltaisen läntisen kanavan tällaiselle tekstille.

Puola on ollut Venäjän hampaissa pitkään

Suomi nimettiin Putinin kirjoituksessa vain kerran, kohdassa, joka sisältää historiallisesti epätarkan viittauksen Neuvostoliiton vaatimukseen Saksan joukkojen vetämisestä pois Suomesta. Esimerkiksi talvisotaa ei mainita sanallakaan, vaan Neuvostoliitto pyrki Putinin mukaan varmistamaan Euroopan rauhan, mutta sen ehdotuksia ei kuunneltu.

– Tarkoituksena on suorastaan kiistää, että Neuvostoliitolla olisi ollut mitään tekemistä sodan kanssa ennen kesäkuuta 1941, Himanen sanoo.

Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon kesäkuussa 1941.

Kirjoituksessa keskityttiin myös sijaan kritisoimaan Puolaa voimakkaasti. Puola on ollut Venäjän hampaissa jo viime vuodesta lähtien.

– Erittäin voimakas Puolan vastainen propagandakampanja käynnistyi, kun Puola esitti oman näkemyksensä Molotovin–Ribbentropin sopimuksesta ja sen salaisesta lisäpöytäkirjasta, jossa sovittiin maiden välisestä etupiirijaosta.