Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Iranin presidentti Ebrahim Raisi tiistaisessa tapaamisessa. Kuva: SERGEI SAVOSTYANOV / KREMLIN POO

Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasi tiistaina Turkin ja Iranin presidenttejä Ebrahim Raisia ja Recep Tayyip Erdogania Teheranissa. Kyse oli vasta toisesta Putinin ulkomaanmatkasta Venäjän aloitettua hyökkäyksensä Ukrainaan helmikuussa. Putin vieraili Tadzhikistanissa ja Turkmenistanissa kesäkuussa.

Ennen Putinia Teheraniin saapunut Erdogan tapasi tiistaina Raisin ohella Iranin korkeimman johtajan Ali Khamenein. Kolmen maan johtajien oli etukäteen kerrottu keskustelevan tiistain tapaamisessaan muun muassa Syyrian tilanteesta ja viljatoimituksista Ukrainan sodassa. Sekä Turkki että Iran ovat riippuvaisia Mustanmeren kautta rauhan aikana virranneesta tuontiviljasta.

Turkki on toiminut Ukrainan sodassa välittäjänä erityisesti viljakuljetusten kysymyksessä. Ukrainan satamia saartavaa Venäjää on syytetty ruokakriisin tahallisesta aiheuttamisesta.

Turkin sotasuunnitelmiin Syyriassa suhtaudutaan nuivasti

Turkin arvioitiin hakevan tapaamiselta myös Venäjän ja Iranin hyväksyntää Turkin uudelle hyökkäykselle Pohjois-Syyriaan. Turkki on halunnut vallata Pohjois-Syyriasta 30 kilometriä syvän "turvavyöhykkeen", joka olisi suunnattu Syyrian kurditaistelijoita vastaan.

– Tapaamisen ajoitus ei ole sattumaa. Turkki haluaa suorittaa "erikoisoperaation" Syyriassa samaan aikaan kun Venäjä suorittaa omaa "erikoisoperaatiotaan" Ukrainassa, kommentoi AFP:lle venäläisanalyytikko Vladimir Sotnikov.

Iranin korkeimman johtajan kerrotaan kuitenkin suhtautuvan kielteisesti Erdoganin suunnitelmiin.

– Tämä on ehdottomasti haitaksi Syyrialle, Turkille ja alueelle, eikä sillä saavuteta poliittisia toimenpiteitä, joita Syyrian hallitus odottaa, Khamenei sanoo lausunnossaan.

Myös Venäjä ja Syyrian hallinto ovat suhtautuneet kielteisesti Turkin aikeisiin. Venäjä, Turkki ja Iran ovat kukin osallistuneet Syyrian yli 10 vuotta jatkuneeseen sisällissotaan, jossa Venäjä ja Iran tukevat presidentti Bashar al-Assadin hallintoa. Turkki puolestaan on tukenut osaa keskushallintoa vastaan kapinoivista ryhmistä.

Venäjä vahvistaa siteitään lännen ulkopuolella

Venäjälle tapaaminen Teheranissa on keino vahvistaa suhdetta Iraniin, joka on niin ikään länsiblokin asettamien pakotteiden saartama. Vuosien ajan maailmankaupasta eristettynä ollut Iran on joutunut kehittämään omaa kotikutoista teknologiaansa, josta Venäjä voi hyötyä.

BBC:n mukaan Yhdysvallat uskoo Iranin olevan toimittamassa Venäjälle mahdollisesti jopa satoja lennokkeja, joista ainakin osa sopii taistelukäyttöön. Iran sanoi Yhdysvaltain väitteiden olevan vailla perustaa, mutta toisaalta sanoi teknologisen yhteistyön Venäjän kanssa alkaneen jo ennen Ukrainan sotaa.

Teheranin tapaamisen edellä Suomessa spekulaation aihe on ollut se, että Turkki ja Venäjä olisivat sopineet kulissien takana Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyysprosessin viivyttämisestä. Turkki ei ole vielä ratifioinut Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä.

Suomalaistutkija Tuomas Forsberg kertoi STT:lle maanantaina, että tästä ei kuitenkaan ole näyttöä. Forsberg ei usko, että maiden jäsenyysasia olisi Teheranissa tärkeä puheenaihe Venäjän ja Turkin keskusteluissa.

Presidentti Erdogan toisti maanantaina ennen Teheranin-matkaansa uhkauksensa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyshakemusten jäädyttämisestä, mikäli Turkin vaateisiin ei suostuta.