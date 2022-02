Kiova/Helsinki

Venäläisen taistelupanssarivaunun irti räjähtänyt tykkitorni tien varressa Ukrainan Harkovan alueella viikonvaihteessa. Kuva: SERGEY KOZLOV

Venäjän presidentti Vladimir Putin on määrännyt ydinasevalmiutensa hälytystilaan ja syyttää länsimaita vihamielisistä toimista Venäjää kohtaan.

Kansainväliset jännitteet ovat jo korkealla Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja Putinin määräys lisännee hälytystilaa.

Venäjällä on maailman toiseksi suurin ydinasearsenaali ja valtava määrä ballistisia ohjuksia.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Putin käski puolustusministeriä ja Venäjän asevoimien kenraalin päällikköä "asettamaan Venäjän armeijan pelotejoukot erityiseen taisteluvalmiuteen".

Putin myös kutsui länsimaiden Venäjälle määräämiä pakotteita laittomiksi.

Neuvottelut Valko-Venäjän rajalla

Ukraina on suostunut Valko-Venäjän rajalla järjestettäviin neuvotteluihin Venäjän kanssa, kertoo Ukrainan presidentin kanslia.

Kanslia tiedotti asiasta pian sen jälkeen, kun Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi oli kertonut keskustelleensa puhelimessa Valko-Venäjän johtajan Aljaksandr Lukashenkan kanssa. Asiasta Facebookissa kertonut Zelenskyi ei avannut asiaa tarkemmin.

Presidentin kanslian mukaan Ukrainan delegaatio on valmis tapaamaan Venäjän delegaation rajalla ilman ennakkoehtoja. Venäjä ei toistaiseksi ole kommentoinut asiaa.

Zelenskyi sanoi aiemmin sunnuntaina, että Ukraina on edelleen valmis neuvotteluihin Venäjän kanssa, mutta ei suostu käymään niitä Valko-Venäjällä.

– Varsova, Bratislava, Budapest, Istanbul, Baku. Ehdotimme niitä kaikkia, Zelenskyi sanoo verkossa julkaistussa lausunnossa uutistoimisto AFP:n mukaan.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Zelenskyi myös korosti, että mikä tahansa muukin kaupunki käy Ukrainalle – kunhan kyse on maasta, jonka alueelta Ukrainaan ei ammuta ohjuksia.

Venäläismedia kertoi aiemmin sunnuntaina Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin sanoneen, että Venäjä on jo lähettänyt delegaation Valko-Venäjälle.

Uk­rai­na: Ve­nä­läis­jou­kot ajettu ulos Harkovasta

Ukrainassa Harkovaan aiemmin edenneet venäläisjoukot on saatu ajettua pois kaupungista, kertoo alueen kuvernööri Oleg Sinegubov. Asiasta uutisoivat muun muassa uutistoimisto AFP ja brittilehti Guardian.

Sinegubov kertoi iltapäivästä, että Harkova on kokonaan ukrainalaisjoukkojen hallinnassa.

Venäläisjoukkojen kerrottiin aiemmin tänään edenneen Ukrainan toiseksi suurimpaan kaupunkiin Harkovaan. Taisteluita käytiin muun muassa kaupungin keskustassa.

Viestipalvelu Twitterissä liikkui videopätkiä, joiden kerrottiin olevan Harkovan taisteluista.

Ukrainian soldiers engaging Russian spetsnaz or razvedchiki by those damaged and abandoned Tigr-M vehicles in Kharkiv. https://t.co/gJ6GzsXf3e pic.twitter.com/sUgtKa7TjZ — Rob Lee (@RALee85) February 27, 2022

Lisäksi ukrainalaismedia on BBC:n mukaan raportoinut, että venäläisjoukot ovat saaneet hallintaansa maan eteläosassa sijaitsevan Nova Kah'ovkan kaupungin.

Venäjä on puolestaan sanonut, että maan joukot olisivat piirittäneet täysin kaksi Ukrainan kaakkoisosassa sijaitsevaa kaupunkia.

Mitä venäläisjoukkojen eteneminen Harkovaan tarkoittaa? Sotilasasiantuntija arvioi tilannetta sunnuntaina aamusta Video: MTV

Zelenskyin mukaan Venäjä on pommittanut asuinalueita

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjä on pommittanut asuinalueita Ukrainassa. AFP:n mukaan Zelenskyi sanoi verkossa julkaistussa lausunnossaan, että lauantain ja sunnuntain välinen yö oli Ukrainassa brutaali.

– Tässä maassa ei ole yhtäkään asiaa, jota miehittäjät eivät pitäisi hyväksyttävänä kohteena. He taistelevat kaikki vastaan. He taistelevat kaikkia eläviä vastaan – päiväkoteja, asuinrakennuksia ja jopa ambulansseja vastaan.

Presidentin mukaan Venäjä on ampunut muun muassa ohjuksia alueille, joilla ei ikinä ole ollut sotilaskohteita.

Venäjä on useaan otteeseen vakuuttanut tähtäävänsä ainoastaan sotilaskohteisiin. Ukraina on puolestaan jo aiemminkin raportoinut, että myös siviilikohteita on vahingoittunut Venäjän iskuissa.

Zelenskyi sanoi sunnuntaisessa lausunnossaan myös, että lukuisissa ukrainalaisissa kaupungeissa ja kylissä eletään tällä hetkellä oloissa, jollaisia ei ole koettu sitten toisen maailmansodan.

Aiemmin sunnuntaiaamuna BBC uutisoi Kiovan apulaispormestarin Mykola Povoroznykin sanoneen, että aamu on valjennut pääkaupungissa rauhallisena. Apulaispormestari sanoi, että Kiova on edelleen ukrainalaisjoukkojen hallinnassa. Hän lisäsi, että Kiovan ulkopuolella on käyty taisteluja, joissa osallisena on hänen mukaansa ollut venäläisiä sabotaasiryhmiä, mutta ei kertonut asiasta tarkemmin.

Vasylkiv right now.

A local oil terminal has been targeted. Local population needs urgent evacuation. pic.twitter.com/ftf7Vo3zyX — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) February 26, 2022

Kiovan lähellä on nähty varhain sunnuntaiyönä kaksi suurta räjähdystä, kertoi aiemmin yhdysvaltalainen uutiskanava CNN. Räjähdysten sijainniksi on arvioitu noin 30 kilometriä Kiovasta etelään sijaitseva Vasylkivin kaupunki, jossa sijaitsee CNN:n mukaan sotilaslentokenttä sekä useita polttoainesäiliöitä.

Venäläinen ohjus on osunut Vasylkivissa öljyvarastoon, kertoivat muun muassa BBC ja Guardian.

Viranomaiset varoittivat aamuyöllä savusta ja myrkyllisistä höyryistä ja kehottivat asukkaita sulkemaan ikkunansa tiukasti.

Ukrainan ydinvalvontaviranomaisen mukaan yön pommitukset osuivat myös radioaktiivisen jätteen säilytyspaikkaan Kiovassa. Viraston tämänhetkisten tietojen mukaan osumasta ei ole aiheutunut vaaraa ulkopuolisille.

CNN: Puola tarjoaa käyttöön junan, jolla kuljettaa haavoittuneita Ukrainasta Puolaan

Puola on päättänyt tukea Ukrainaa tarjoamalla käyttöön junan, jolla voidaan kuljettaa haavoittuneita, uutisoi CNN. Ukrainan hallinnon edustajan mukaan junalla on tarkoitus kuljettaa haavoittuneita Puolan pääkaupungin Varsovan sairaaloihin.

Puolaan on saapunut Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen suuret määrät ukrainalaisia. Maan sisäministeri kertoi eilen, että maiden välisen rajan on viime päivinä ylittänyt arviolta 115 000 ukrainalaista.

Puolan lisäksi ukrainalaisia on saapunut myös Slovakiaan, Romaniaan, Unkariin ja Moldovaan, kertoo BBC.

Virkamies: Ukrainalaisten vastarinta yllätti venäläiset

Britannian puolustusministeriön tiedustelutietojen mukaan venäläisjoukot eivät ole edenneet hyökkäyksessään Ukrainaan suunnittelemallaan tavalla.

Venäläiset kärsivät "logistisista haasteista ja Ukrainan vahvasta vastarinnasta", ministeriö kertoo Twitterissä sunnuntaiyönä Suomen aikaa julkaisemassaan lyhyessä katsauksessa.

Niin ikään Yhdysvaltain puolustusministeriöstä on kerrottu uutistoimisto AFP:lle ja uutiskanava CNN:lle, että ukrainalaisten vastarinta on ollut venäläisille odottamattoman kovaa.

Myös CNN:n lähteet ovat kertoneet venäläisjoukkojen huoltotoiminnan ongelmista, jotka liittyvät hitaaseen etenemiseen.

Ukrainalaisten tiukka vastarinta "hidastaa ja turhauttaa" venäläisjoukkoja, sanoi AFP:lle puhunut virkamies lauantaina.

Lähteen mukaan Yhdysvallat ja läntiset liittolaiset pystyvät edelleen toimittamaan maahan aseita Ukrainan armeijan tueksi ja Yhdysvalloista aiotaan lähipäivinä lähettää lisää aseapua.

Puolustusministeriön tietojen mukaan Venäjän hyökkäysvoimasta puolet on nyt Ukrainassa.

AFP:n mukaan Venäjän puolustusministeriön tiedottaja Igor Konashenkov ilmoitti lauantai-iltana, että Venäjän armeija on määrätty laajentamaan hyökkäystä Ukrainassa "kaikista suunnista", koska Venäjän mukaan Ukraina ei halunnut neuvotteluja Valko-Venäjällä.

Käärmesaarta vartioineet ukrainalaissotilaat saattavat olla elossa

Mustallamerellä sijaitsevaa niin kutsuttua Käärmesaarta vartioineet ukrainalaissotilaat saattavat aiemmista tiedoista poiketen olla hengissä, uutisoi Guardian. Ukrainan rajavartiolaitos kertoo lausunnossaan, että sillä on vahva syy uskoa, että sotilaat ovat hengissä.

Aiemmin tällä viikolla uutisoitiin, että venäläisjoukot ovat vallanneet Mustallamerellä sijaitsevan Käärmesaaren. Saarella oli 13 rajavartioston sotilasta. Ukraina kertoi aiemmin, että sotilaat eivät suostuneet antautumaan ja saivat surmansa.