Venäjän presidentti Vladimir Putin on hyväksynyt suunnitelman yhteisistä sotilaiden koulutuskeskuksista Valko-Venäjän kanssa. Tiistaina julkaistussa asetuksessa Putin valtuuttaa puolustus- ja ulkoministerin käymään keskustelut Valko-Venäjän kanssa ja allekirjoittamaan tarvittavat dokumentit.

Asetuksessa ei kerrota, kumpaan maahan keskukset perustetaan.

Ukrainan armeijan lääkärit kantavat ukrainalaisen sotilaan jäännöksiä Donetskin alueella, Itä-Ukrainassa. Kuva: OLEG PETRASYUK

Valko-Venäjä on sallinut Venäjän käyttää aluettaan hyökkäyksiin Ukrainaan, mutta ei ole lähettänyt sotilaita Ukrainaan. Maiden välinen sotilasyhteistyö on kuitenkin lisääntynyt, ja lokakuussa Valko-Venäjä ilmoitti perustavansa yhteiset alueelliset joukot Venäjän kanssa.

Aikaisemmin tammikuussa Venäjä ja Valko-Venäjä aloittivat yhteiset ilmasotaharjoitukset, joiden on määrä päättyä keskiviikkona.

Venäjä voi yrittää läpimurtoa Donetskissa

Venäjä yrittää edetä Donetskin alueella ja lyödä kiilan Ukrainan joukkojen väliin lähellä Bahmutin kaupunkia Itä-Ukrainassa, kertoo Britannian puolustusministeriö päivittäisessä tiedusteluraportissaan.

Venäjän joukot ovat kolmen päivän ajan tehneet tiedusteluiskuja lähellä Pavlivkan ja Vuhledarin kaupunkeja, mutta ovat Britannian puolustusministeriön mukaan nyt keskittämässä voimiaan suurempaan hyökkäykseen.

Venäjän joukot ovat edenneet alueella. Britannian puolustusministeriön mukaan joukkoja ei kuitenkaan ole riittävästi kunnolliseen läpimurtoon. Venäjä yritti edellisen kerran turhaan vallata Pavlivkan ja Vuhledarin marraskuussa.

Myös amerikkalaisen ajatushautomon Institute for the Study of War (ISW) mukaan Venäjä valmistelee suurempaa hyökkäystä Donbassin alueella.

Venäjä väitti tiistaina vallanneensa Bahmutin kaupungin pohjoispuolella sijaitsevan Blahodatnen kylän. Väitettä ei kyetty vahvistamaan riippumattomista lähteistä.

Puola puolestaan ilmoitti tiistaina, ettei se käy neuvotteluja amerikkalaisten F-16 -hävittäjien toimittamisesta Ukrainaan. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi jo maanantaina lehdistötilaisuudessa, ettei kannata hävittäjien toimittamista Venäjän hyökkäyssodalta puolustautuvalle Ukrainalle.

Biden ilmoitti samalla vierailevansa lähiaikoina Puolassa, joka on ollut keskeinen kauttakulkumaa Ukrainaan virranneelle länsimaiselle sotilasavulle.

"Ukraina käyttää kiellettyjä jalkaväkimiinoja"

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin (HRW) mukaan Ukraina on kylvänyt raketeilla tuhansittain jalkaväkimiinoja Harkovan alueelle varsinkin Izjumin kaupungin ympäristöön Venäjän miehittämille alueille. Ukraina on allekirjoittanut miinat kieltävän sopimuksen.

– Ukrainan joukot vaikuttavat kylväneen runsaasti maamiinoja Izjumin alueelle, mikä on aiheuttanut siviiliuhreja ja muodostaa jatkuvan riskin. Vaikka Venäjän joukot ovat toistuvasti käyttäneet henkilömiinoja ja syyllistyneet raakuuksiin ympäri maata, se ei oikeuta Ukrainan kiellettyjen aseiden käyttöä, sanoi järjestön edustaja Steve Goose.

HRW:n haastattelemien terveydenhuollon työntekijöiden mukaan ainakin 50:tä siviiliä on alueella hoidettu miinavammojen vuoksi. Joukossa oli ainakin viisi lasta. Liki puolelta uhreista jouduttiin amputoimaan jalka tai osa siitä.

HRW:n haastattelemien miinanraivaajien mukaan voi kestää vuosia ennen kuin kaikki miinat alueelta on saatu raivattua.

HRW vaati Ukrainaa tutkimaan sotilaiden miinojen käyttöä ja puuttumaan siihen.