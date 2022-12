Kiova/New York

Venäjän presidentti Vladimir Putin. Kuva: MIKHAIL METZEL/KREMLIN POOL/SPUT

Puolet syyskuussa sotilaspalvelukseen mobilisoiduista venäläisistä on lähetetty Ukrainaan, Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi Kremlin oman ihmisoikeusneuvoston televisioidussa kokouksessa keskiviikkona.

Putinin mukaan mobilisoituja on yhteensä 300 000, joista 150 000 on lähetetty Ukrainaan. Heistä noin 77 000 on Putinin mukaan taisteluyksiköissä.

Putin sanoi kokouksessa, että Venäjä käyttäisi ydinasetta vain, jos sen viholliset hyökkäisivät Venäjän alueelle.

– Kun meitä vastaan isketään, iskemme takaisin, Putin sanoi ja korosti maansa strategian perustuvan menettelytapaan, jota hän kuvaili kostoiskuksi.

Lisäksi Putin syytti YK:ta, muita kansainvälisiä järjestöjä ja länsimaista mediaa Venäjän vastaisen puolueellisuuden osoittamisesta.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Putinin hallinnon alkupuolella Kremlin omassa ihmisoikeusneuvostossa oli myös kriittisiä ääniä, mutta ne kaikki on sittemmin hiljennetty. Suurin osa Putinia kritisoivista tahoista on joko vankilassa tai lähtenyt maasta.

Stoltenberg: Venäjä yrittää jäädyttää taistelut talveksi

Sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi keskiviikkona, että Venäjä yrittää jäädyttää taistelut Ukrainassa talven ajaksi, jotta se voisi kerätä lisää joukkoja uuteen hyökkäykseen keväällä.

Stoltenberg vakuutti, että Nato jatkaa aseiden ja tuen antamista Ukrainalle, vaikka jotkut ovat epäilleet länsimaiden asevarastojen pikku hiljaa tyhjentyvän.

– Yhtä tärkeää kuin uusien järjestelmien toimittaminen on varmistaa, että jo toimitetut asejärjestelmät toimivat tehokkaasti. Ne tarvitsevat valtavan määrän ammuksia, varaosia ja myös huoltoa.

Stoltenbergin mukaan edellytyksiä konfliktin rauhanomaiseen ratkaisemiseen ei nyt ole, koska Venäjä ei halua osallistua keskusteluihin, joissa turvattaisiin Ukrainan suvereniteetti ja alueellinen koskemattomuus.

Brittitiedustelu: Venäjä vahvistaa puolustusasemiaan Ukrainan rajalla

Venäjä on viime aikoina aloittanut puolustusasemiensa laajentamisen Ukrainan rajallaan sekä Belgorodin alueella, kertoi Britannian puolustusministeriö keskiviikkoisessa tiedusteluraportissaan Twitterissä.

Belgorodissa on kaivettu juoksuhautoja ainakin huhtikuusta saakka, mutta uudet rakennelmat ovat todennäköisesti järeämpiä, ja niiden tarkoituksena on torjua kaluston eteneminen.

Puolustusministeriön mukaan on mahdollista, että puolustusasemien laajentamisella pyritään ruokkimaan isänmaallista kiihkoa. Laajentaminen saattaa kuitenkin perustua joidenkin venäläispäättäjien uskomukseen, että on olemassa aito uhka Ukrainan joukkojen hyökkäyksestä.

Valko-Venäjä aikoo siirtää kalustoa ja sotilaita maassa keskiviikkona ja torstaina vastatakseen "terrorismin mahdollisesti aiheuttamaan uhkaan", kertoi valtiollinen Belta-uutistoimisto keskiviikkona.

Beltan mukaan joitain alueita ja teitä suljetaan joukkojen harjoitusten vuoksi. Se ei kuitenkaan kertonut, mille alueille ja mitä teitä pitkin joukkoja siirretään.

Ukraina on pitkään varoittanut, että se uskoo Valko-Venäjän valmistautuvan liittymään sotaan lähettämällä joukkoja Ukrainan pohjoisrajalle.

Valko-Venäjää itsevaltaisesti johtavan presidentti Aljaksandr Lukashenkan mukaan Valko-Venäjä ei tule osallistumaan suoraan sotaan. Valko-Venäjä on sallinut venäläisten käyttää alueitaan hyökkäyksiin Ukrainaan.