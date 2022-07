Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vaatii eduskuntaa koolla Fortumin ja Uniperin kriisin vuoksi. Arkistokuva. Kuva: Compic/Pekka Sipola

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vaatii lomailevaa eduskuntaa pikaisesti koolle energiayhtiö Fortumin ja sen omistaman Uniperin kriisin vuoksi. Purran mukaan veronmaksajien tuskanhiki aiheen vuoksi kasvaa koko ajan.

Fortumin enemmistöomistama saksalainen Uniper tekee tällä hetkellä hurjia tappioita päivittäin. Tämä johtuu Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamista maakaasun toimitusongelmista.

Uniper joutuu hankkimaan Venäjältä tulematta jäävän kaasun tilalle markkinoilta huomattavasti kallimpaa kaasua, eivätkä myyntihinnat kata kuluja likimainkaan. Tappiot ovat miljardiluokkaa.

Asia koskettaa suomalaistakin veronmaksajaa, sillä Fortum on valtion enemmistöomistama yhtiö.

Oululainen omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) kävi viime viikolla Saksassa neuvottelemassa Uniperin pelastamisesta. Tiistaina hänen on määrä tulla eduskunnan talousvaliokunnan kuultavaksi.

Oululainen Tytti Tuppurainen (sd.) on omistajaohjauksesta vastaava ministeri. Arkistokuva. Kuva: Jarmo Kontiainen

Talousvaliokunnan kokoomuslaisen puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasosen mukaan omistajaohjausministerin kuuleminen on kysymyksen mittaluokan vuoksi tärkeää. Hän kommentoi asiaa viime viikolla Ylelle.

– On tarpeen kuulla, mitä valtio on tehnyt ja miten omistajaohjaus toimii asiassa, jolla on suomalaisille niin iso merkitys. Suomalaiset veronmaksajat eivät voi olla Saksan kaasukriisin ja energiapoliittisten virheiden maksajana, Grahn-Laasonen sanoi.

Ei riitä perussuomalaisille

Tiistainen kuuleminen ei kuitenkaan riitä perussuomalaisille. Puolue vaatii puheenjohtajansa suulla pääministeri Sanna Marinia (sd.), valtiovarainministeri Annika Saarikkoa (kesk.), elinkeinoministeri Mika Lintilää (kesk.) sekä Tuppuraista antamaan selvityksen aiheesta.

– Haluamme tietää, millä tiedolla hallitus on antanut Fortumin johdolle valtuudet Uniperin vähintään kahdeksan miljardin euron tukipakettiin jo alkuvuonna ennen Venäjän hyökkäystä. Kuultiinko puolueettomia arvioitsijoita? Olivatko Uniperin johdannaisriskit tiedossa? Entä pidettiinkö Fortumin pienosakkaat ajan tasalla, kuten osakeyhtiölaki edellyttää? Purra sanoo tiedotteessaan.

Hän korostaa, että kyseessä olevat summat ovat valtavia.

– Tukipaketti on suuruudeltaan yli kymmenen prosenttia valtion budjetin kokonaissummasta. Tämä on 1990-luvun pankkitukien jälkeen suurin yksittäinen piikin avaaminen kertapäätöksellä veroeurojen käytölle yksittäisen yrityksen epätoivoiselle pelastusoperaatiolle, Purra toteaa.

Purran mukaan lomaileva eduskunta on kutsuttava pikaisesti koolle.

– Ministerien on annettava eduskunnalle selvitys asiasta ja arvio Uniper-seikkailujen enimmäistappioista.