Helsinki

Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoo viestipalvelu X:ssä, että lakoilla syvennetään tarkoituksella taantumaa ja pahennetaan sitä.

Purran mukaan lakot tulevat vaikuttamaan merkittävästi yrityksiin ja yhteiskuntaan sekä myös kansantalouteen.

SAK ja sen jäsenliitot ilmoittivat tänään uusista työtaistelutoimista. Uusi kaksi viikkoa kestävä poliittinen lakko alkaa ensi maanantaina ja pysäyttää muun muassa Suomen viennin.

Toimilla vastustetaan Petteri Orpon (kok.) hallituksen kaavailemia muutoksia työelämää koskevaan lainsäädäntöön.

Yrittäjät: Lakot kohtuuttomia

Työnantajajärjestö Suomen Yrittäjät tuomitsee SAK:n liittojen uudet poliittiset lakot kohtuuttomina.

Järjestön toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen mukaan on täysin vastuutonta, että poliittisia lakkoja toteutetaan tilanteessa, jossa Suomi on taantumassa ja Euroopassa on käynnissä sota.

– Lakoilla syvennetään Suomen talouden ongelmia ja vähennetään entisestään yritysten haluja investoida Suomeen, Pentikäinen sanoo tiedotteessa.

Järjestö muistuttaa ay-johtajien tietävän, että eduskunnan enemmistön tukea nauttiva hallitus ei voi taipua ulkoparlamentaarisen painostuksen alla.

– Lakot ovat kiusantekoa suomalaisia kohtaan ja parlamentarismin halveksuntaa, hän sanoo.

"Sääntelyä uudistettava"

Järjestön mukaan "jatkuvat poliittiset lakot" tekevät selväksi, että työrauhasääntelyä on uudistettava.

– SAK:n toiminta osoittaa, että sitä (sääntelyä) pitäisi uudistaa rohkeammin kuin hallitus esittää: joko kieltää kokonaan poliittiset lakot tai rajata ne vain muutamaan tuntiin, työmarkkinajohtaja Janne Makkula ehdottaa tiedotteessa.

Järjestön mukaan hallituksen ajamat uudistukset ovat kansainvälisessä vertailussa maltillisia. Järjestö myös muistuttaa, ettei kenenkään tarvitse osallistua lakkoon.

– Jokainen voi tehdä työtään rauhassa lakoista huolimatta. Suomessa on lakko-oikeus, ei lakkovelvollisuus, Makkula sanoo.

Työnantajaliitot pitävät vastuuttomana

Vientialojen työnantajaliitot pitävät ammattiyhdistysliikkeen ilmoittamia poliittisia lakkoja nykyisessä taloustilanteessa vastuuttomina.

Teknologiateollisuuden, Metsäteollisuuden ja Kemianteollisuuden mukaan satamien sulkeminen kahdeksi viikoksi on niin järeä toimi, että yritykset eivät pysty enää kuromaan menetyksiä kiinni lakkojen jälkeen.

Teknologiateollisuuden toimitusjohtajan Jaakko Hirvolan mukaan ammattiliittojen työpaikkoihin ja satamiin kohdistuva poliittinen aktivismi on täysin piittaamatonta. Hänen mielestään ammattiliitot aikovat pitää satamia panttivankeina ja tilanne vahvistaa tarvetta poliittisten lakkojen rajoittamiselle.

"Sahaa omaa oksaansa"

Niin ikään työnantajia edustavan Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies kommentoi ammattiyhdistysten lakkouutisia viestipalvelu X:ssä. Häkämiehen mukaan ammattiyhdistysliike hyökkää hallituksen uudistuksia vastaan, mutta laskun maksavat yritykset.

– Viime kädessä lakot kohdistuvat työpaikkoihin eli ay sahaa omaa oksaansa, hän kirjoittaa.