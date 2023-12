Helsinki

Poliisilla on ollut pakkaseen nähden kiireinen ilta Oulun seudulla. Kuvituskuva. Kuva: Arkisto / Vesa Joensuu

Vuodenvaihteen juhlinta on lähtenyt alkuillasta käyntiin rauhallisesti, kerrotaan Helsingin, Lounais-Suomen ja Oulun poliisilaitoksilta STT:lle.

Poliisin tilanne- ja johtokeskuksien mukaan iltayhdeksään mennessä tehtäviä aiheuttivat nuoret, jotka ovat ampuneet ilotuliteraketeilla asiattomasti muun muassa muita ihmisiä kohti. Toistaiseksi vakavilta onnettomuuksilta on poliisien mukaan kuitenkin vältytty. Yhtenä juhlinnan hillitsijänä poliisit pitävät Suomessa vallitsevaa kireää pakkaskeliä.

Oulun poliisilaitoksen johtokeskuksen päivystäjä arvioi STT:lle, että tehtävämäärä vastasi alkuillasta kiireisen viikonlopun tehtävämäärää.

– Siihen nähden, miten kylmä on, on erikoista, että on näinkin paljon tehtäviä. Mutta kyllähän se pakkanen on paras poliisi, päivystäjä arvioi STT:lle iltayhdeksän aikaan.

Pohjois-Pohjanmaalla on illan aikana syttynyt jo neljä eri rakennuspaloa.

Aiemmin iltapäivällä Pohjanmaalla Vaasassa syttyi pelastuslaitoksen mukaan tulipalo vuokrasaunassa, jossa yhdeksänhenkinen seurue oli lämmittänyt takkaa. Kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut. Myös Varsinais-Suomessa Liedossa savusauna paloi puoli kuuden jälkeen lämmityksen yhteydessä, mutta sielläkin vältyttiin pelastuslaitoksen mukaan henkilövahingoilta.

Helsingissä on iltakymmeneltä määrä alkaa uudenvuoden konsertti Kansalaistorilla, jonne järjestäjät odottavat poliisin mukaan kymmeniätuhansia ihmisiä. Komisario Harri Kopra Helsingin poliisista kertoi hieman ennen iltayhdeksää, että toistaiseksi juhlinta on Kansalaistorilla ollut maltillista ja keskustan rakettikiellot ovat pääosin pitäneet.