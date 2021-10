OSAOssa voi tutustua esineiden internetin mahdollisuuksiin, sosiaalisiin robotteihin ja niiden hyödyntämiseen hyvinvointiteknologiassa. Kuva: Pekka Peura

Mistä on kyse RobIoT- testaus- ja oppimisympäristössä, OSAOn projektipäällikkö Janne Lyly?

– Siellä on nimensä mukaisesti robotteja. Me olemme hankkeessa hyvinvointipainotteisia. Roboteissa on hyvinvointitekniikkaan liittyen palveluita, jotka auttavat ihmisiä. Toinen puoli asiaa on IoT eli esineiden internet. Meillä on siihen liittyviä, eri toimittajilta olevia IoT-paketteja, jotka sisältävät antureita. Niissä keskitytään esimerkiksi ilman laatuun liittyviin asioihin ja niiden mittaukseen. Robotit ja IoT-laitteet hyödyntävät pilvipalveluita ja tiedot ovat verkossa saatavilla mobiililaitteista.

Ketä varten ympäristö on tehty?

– Se toimii kolmena erilaisena huoneena. Showroomissa voi käydä tutustumassa kuka tahansa toisista oppilaitoksista, ammattikorkeakoulusta, yliopistosta, Luovilta, te-toimistosta ja yrityksistä. Sama huone muotoutuu demohuoneeksi, ja silloin siellä on demoja saatavilla, joiden avulla pääsee pintaa syvemmälle. Huone muovautuu vielä oppimisympäristöksi, johon voidaan järjestää vaikka viikosta vuoteen kestäviä koulutuksia. Silloin testataan laitteita ja ohjelmoidaan niitä.