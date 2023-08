Puolustusvoimien evp. prikaatikenraali Mauri Koskela on saanut syytteen vakavasta seksuaalirikoksesta.

Koskelaa syytetään törkeästä raiskauksesta ja ampuma-aserikoksesta.

Hänen saamistaan syytteistä uutisoi aiemmin Seiska.

Lehden mukaan epäilty seksuaalirikos ajoittuu viime uudenvuoden aatolle. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus vahvistaa rikosnimikkeet ja sen, että syytteitä on määrä käsitellä myöhemmin elokuussa.

Koskelan asianajaja Riitta Leppiniemi kertoo, että hänen päämiehensä kiistää seksuaalirikossyytteen. Leppiniemi ei ota tarkemmin syytteisiin kantaa, koska ne on toistaiseksi määrätty salaisiksi.

Koskela on toiminut sotilasurallaan useissa kansainvälisissä tehtävissä, kuten YK:n Syyriassa ja Israelissa toimivan Undof-operaation apulaiskomentajana. Lisäksi hän on johtanut puolustusvoimien kansainvälistä keskusta ja toiminut 2010-luvulla Enontekiön vs. kunnanjohtajana.

Kaleva julkaisee poikkeuksellisesti rikoksesta epäillyn nimen jo syytteiden nostamisen vaiheessa syytetyn rikoksen vakavuuden vuoksi ja siksi, että Koskela on toiminut urallaan korkea-arvoisissa tehtävissä puolustusvoimissa.

Rikoslain mukaan törkeästä raiskauksesta voidaan tuomita vähintään kaksi ja enintään kymmenen vuotta vankeutta.