Puolustusvoimat hankkii kymmenillä miljoonilla uusia panssarintorjuntaan tarkoitettuja kevyitä kertasinkoja. Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) on valtuuttanut hankinnan.

Kyse on aiempia malleja tehokkaammista 66 KES 12 -kertasingoista, joiden toimituksesta tehdään sopimus Nammo Lapua Oy:n kanssa. Hankinnalla vahvistetaan taistelijoiden kykyä panssarintorjuntaan.

Hankittavat singot ovat uudempi ja tehokkaampi versio lukemattomille varusmiehille tutusta "kessistä" eli kevyt kertasinko 66 KES 88:sta.

Puolustusvoimat hankkii kymmenillä miljoonilla uusia panssarintorjuntaan tarkoitettuja kevyitä kertasinkoja mallia 66 KES 12. Kuva: Puolustusvoimat

Suomi on antanut Ukrainan sodan alkupuolella varastoistaan kevyitä kertasinkoja ainakin 1 500 kappaletta aseapuna Venäjän hyökkäyksen torjuntaan.

"Helppokäyttöinen, varmatoiminen"

Sinkohankinnan hintalappu on noin 58 miljoonaa euroa. Se rahoitetaan valtion lisätalousarviosta, jossa annettiin lisää rahaa nopeasti käynnistettäviin puolustusmateriaalihankintoihin. Ostettavien sinkojen määrää ei kerrota.

– Saamillamme lisäresursseilla täydennämme puolustustarvikkeiden varastojamme monin tavoin. Kertasinkojen hankinnalla kotimaasta vahvistamme myös kotimaista puolustusteollisuutta ja työllisyyttä, puolustusministeri Kaikkonen sanoo ministeriön tiedotteessa.

Hankittavat kertasingot lukeutuvat perusaseisiin, jotka jokaisen taistelijan on syytä hallita. Helposti käytettävä sinko on tarkoitettu erityisesti kevyitä panssariajoneuvoja vastaan.

Hankittavissa kertasingossa on edeltäjäänsä merkittävästi parempi läpäisy ja käytettävyys. Siihen on mahdollista yhdistää pimeätähtäin ja esimerkiksi lasertähtäin, puolustusministeriö kertoo.

– Ase on helppokäyttöinen, varmatoiminen ja Suomen olosuhteisiin hyvin soveltuva. Se on myös yhteensopiva taistelijan varustuksen ja uusien pimeätoimintavälineiden kanssa. Tämä on merkittävä panssarintorjuntakykyä täydentävä lisähankinta, sanoo jalkaväen tarkastaja, eversti Juhana Skyttä Maavoimien esikunnasta.

Hankinnan työllistäväksi vaikutukseksi Suomessa kerrotaan 10 henkilötyövuotta Nammo Lapuan Vihtavuoren tehtaalla. Uusien sinkojen toimitukset alkavat ensi vuonna.