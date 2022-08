Suomen puolustuspolitiikkaa koskevassa uutisoinnissa on viime kuukausina saatu todistaa nopeaa tapahtumaketjua kohti NATO:n jäsenmaaksi hakeutumista. Puolustusratkaisua on pidetty mielipidemittausten perusteella ainoana oikeana tienä, minkä lisäksi jäsenhakemuksen jättäminen on saanut aikaan voimakkaan kansainvälisen puoltavan reaktion.

Vuonna 1919 Serbian armeijasta Suomen sotaväkeen yleisesikunnan päälliköksi siirtynyt Oscar Enckell sai vastaavan tehtävän: sisällissodasta toipumassa olleelle Suomelle tulisi suunnitella vajavaisiin resursseihin nähden paras puolustusratkaisu.