Helsinki

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) sanoo, että Suomi hyväksyy Naton ydinasepolitiikan. Arkistokuva. Kuva: KIMMO BRANDT

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) toteaa, ettei Nato ole tyrkyttämässä Suomeen ydinaseita. Kaikkonen sanoi, ettei Suomi ole myöskään hamuamassa niitä alueelleen.

– Meillä ei ole rajoituksia jäsenyydellemme. Me hyväksymme sen, että Natolla on ydinasesateenvarjo ja hyväksymme Naton ydinasepolitiikan kun jäseneksi menemme. Realiteetti on se, että Suomeen eikä Ruotsiin ei olla Naton puolelta tyrkyttämässä ydinaseita, Yhdysvallat eikä kukaan muukaan ole sellaisia tarjoamassa eikä tähän ole näköpiirissä muutosta. Emme mekään ole hamuamassa Suomeen ydinaseita, Kaikkonen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Kaikkonen sanoi, että ydinpelotteeseen liittyvä tematiikka on sellaista, josta Suomella ei ole vielä kokemusta, joten osaamista on syytä kehittää.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) totesi, että voimassa oleva ydinenergialaki ja rikoslaki kieltävät ydinräjähteiden tuonnin Suomeen. Kyseisiä lakeja ei ole tarkoitus Nato-jäsenyyden takia muuttaa.

Koska Suomi ei ole vielä jäsen, ei se osallistu ydinaseista käytävään Naton sisäiseen keskusteluun. Haavisto huomautti, että Naton tavoite on ydinaseeton maailma. Siihen pääseminen edellyttää monenkeskisiä neuvotteluja.