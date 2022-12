Helsinki

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) jää vanhempainvapaalle vuoden alussa. Kuva: Mauri Ratilainen

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) jää isyysvapaalle vuoden alussa noin kahdeksi kuukaudeksi. Kaikkonen kertoo asiasta STT:lle.

– Vaikka ministerin tehtävä on hyvin tärkeä, jossain kohtaa on kyettävä laittamaan myös perhe etusijalle. Emme ole vielä valmiita laittamaan vauvaa päivähoitoon, joten tässä kohtaa on oma vuoroni ottaa enemmän vastuuta lastenhoidosta. Näin myös haluan toimia, Kaikkonen sanoo.

Kaikkosella on vaimonsa Jannika Kaikkosen kanssa kaksi pientä poikaa, kaksivuotias ja puolivuotias. Jannika Kaikkonen on valittu Bayerin uudeksi yhteiskuntasuhdejohtajaksi Suomessa, ja tehtävä alkaa vuoden alussa.

Ministeritehtävä on tarkoittanut Kaikkoselle usein pitkiä päiviä ja monia työmatkoja.

– Lapset ovat pieniä vain hetken, ja haluan muistaa sen muutenkin kuin valokuvista.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoo STT:lle, että esittää sijaiseksi keskustalaista elinkeinoministeri Mika Lintilää. Lintilä hoitaisi Kaikkosen isyysvapaan ajan kahta ministerin salkkua.

Lopullisesti asiasta päättää torstaina keskustan puoluehallitus, eduskuntaryhmä ja europarlamenttiryhmä.

Kaikkonen huhkinut hommia alta pois

Isyysvapaa sattuu ajankohtaan, jolloin Suomen Nato-jäsenyysprosessi on kesken, Euroopassa on käynnissä sota ja eduskuntavaalit ovat parin kuukauden päässä. Eikö ajankohta arveluttanut?

– Toki, mutta jos jää odottamaan hetkeä, jolloin siihen ei liittyisi mitään haasteita, voi helposti joutua odottamaan pitkään, Kaikkonen sanoo.

– Mitä Nato-jäsenyyteen tulee, jäsenyysratkaisut tehdään lopulta kuitenkin Unkarin ja Turkin päässä, hän lisää.

Jäsenyys odottaa Turkin ja Unkarin ratifiointia, mutta jäsenyyden toteutumista koskeva lainsäädäntö saapui tiistaina eduskunnan lähetekeskusteluun.

Vuoden alkuun ei Kaikkosen mukaan pitäisi jäädä kovin pitkää tehtävälistaa, sillä hän on jo etukäteen huhkinut hommia pois alta.

– Naton puolustusministerikokous sattuu helmikuulle, mutta kokouksen valmistelut ovat jo pitkällä.

Kaikkosen on määrä palata puolustusministerin tehtäviin maaliskuun alusta. Tuolloin perhe saa lähipiiristä apua vauvan hoitamiseen kotona.

Lintilä kokenein keskustaministeri

Saarikko sanoo arvostavansa Kaikkosen perheen päätöstä.

– Vain Kaikkonen voi olla läsnä oleva isä lapsilleen, mutta politiikassa asiat jatkuvat ja asiat voidaan järjestää.

Hän muistuttaa, että puolustusministeriötä kuvaa poikkeuksellisella tavalla jatkuvuus ministeriön johtajasta riippumatta.

– Olen luottavaisin mielin, että asiat ovat vakaissa käsissä myös tämän lyhyen poissaolojakson ajan, ja sitä tukee myös vakaa ja osaava virkakoneisto ja se, että Lintilällä on niin pitkä valtioneuvostokokemus asioiden haltuunotosta hyvin nopeastikin näiden kriisien keskellä, missä on nyt eletty.

Saarikon mielestä olisi luonnollista valita sijaiseksi jo ministerinä toimiva henkilö, koska kyse on verrattain lyhyestä ajanjaksosta. Lintilä on keskustan ministereistä kokenein ja pitkäaikaisin. Lintilän valintaa puoltaa Saarikon mukaan myös se, että hän on koko vaalikauden ajan toiminut valtioneuvostossa Kaikkosen virallisena sijaisena.

– Lintilällä on siten ollut jo tähän asti mahdollisuus ja velvollisuus hiukan tarkemmin seurata puolustusministeriön asioita.

Lintilä on hallintotieteiden kandidaatti ja kuudennen kauden kansanedustaja. Hänellä on rauhanturvaajakokemusta vuosilta 1988–1990.

Miesministeri ensimmäistä kertaa pidemmällä isyysvapaalla

Kaikkosen on 5.1.–28.2. kestävän isyysvapaan ajaksi erottava puolustusministerin tehtävästään, sillä laki ei tunnista ministereille eikä kansanedustajille perhevapaajaksoja.

– Olen käynyt asian oikeuskanslerin kanssa läpi huolella, koska aiempaa käytäntöä tähän ei tunnisteta, Saarikko sanoo.

Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun miesministeri jää pidemmälle isyysvapaalle.

Naisministereistä useampikin on ollut tällä vaalikaudella äitiysvapaalla. Saarikko itse oli vapaalla vaalikauden alussa. Lapsen ovat saaneet myös perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.), opetusministeri Li Andersson (vas.) ja ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr.). Myös sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.) sai alkukaudesta lapsen, mutta ei ollut tuolloin vielä aloittanut ministerinä.