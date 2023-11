Helsinki

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan Suomi seuraa tarkasti itärajan tilannetta ja on valmis myös lisätoimiin.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoi Ylellä Suomen olevan valmis koko itärajan sulkemiseen, jos tilanne sitä vaatii. Arkistokuva. Kuva: Vesa Joensuu

– Tarvittaessa koko itäraja suljetaan. Suomi on nyt päättäväinen siinä, että tämä ohjattu turvapaikanhaku Suomen rajoille tullaan lopettamaan, keinolla millä hyvänsä, tietyissä lainsäädännön raameissa toki, hän sanoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Häkkänen korosti, että tilannetta ymmärtääkseen on tärkeää nähdä tilanteen iso kuva ja "turvallisuuden suursäätila". Tämän vuoksi on tärkeää reagoida riittävän päättäväisesti heti alkuvaiheessa.

Hän sanoi, ettei valtionjohto voi tehdä päätöksiä esimerkiksi yhden rajalla olleen rauhallisen yön perusteella.

– Jos katsoo pelkästään vaikka tuota Nuijamaan tai Vaalimaan tilannetta, että onpa rauhallista, niin silloin ei ehkä ymmärrä, mistä tässä isossa kuvassa on kyse kansainvälisessä tilanteessa. Venäjä on suurvaltapelaaja.

Frontexiin pidetään yhteyttä

Häkkänen kertoi haastattelussa myös, että itärajan tilanteen vuoksi on pidetty yhteyttä Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexiin ja sieltä on pyydetty apua. Hän kuitenkin korosti, että Suomella itsellään on omat vahvat kyvykkyydet hoitaa erilaisia konflikteja ja erittäin pitkällekin meneviin tapahtumiin on varauduttu.

– Ei me olla heti ensimmäisenä sanomassa, että meiltä kapasiteetti loppuu. Mutta jos loppuu, niin totta kai eurooppalaiset kollegat, ystävät lännessä, ovat valmiita auttamaan. Se on ihan selvä asia.

Hän lisäsi, että tiivis yhteydenpito Frontexiin kuuluu normaaliin tapaan.

– Se on vähän sama kuin Naton puolella. Jos jotain meidän rajalla tapahtuu, niin reaaliaikaisesti, saman tien, Naton esikunta tietää ja osaa arvioida kokonaisuutta. Koska samaan aikaan tapahtuu Euroopan muilla rajoilla myös asioita, joista pitää kokonaiskuva kyetä muodostamaan.

Rajalle antaa tällä hetkellä apua Puolustusvoimat. Häkkäsen mukaan kyse on lähinnä rajatusta kalustoavusta.

– Puolustusvoimat on Suomessa erittäin merkittävästi resursoitu turvallisuusviranomainen, joka antaa ihan normaalistikin poliisille tai rajalle erilaisissa tilanteissa tällaista materiaalista apua. Ei puhuta siis mistään voimankäyttökysymyksistä.